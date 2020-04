Arnau «Hoy por hoy, no realizaremos ningún ERTE ni ninguna reducción salarial»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 03/04/2020 12:23 h

Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo, compareció ante los medios de comunicación de forma telemática para analizar la situación actual del fútbol y dibujar los escenarios en los que trabaja el club azul. El catalán habló de lo que sabe la entidad carbayona sobre una posible reanudación de la competición y del impacto económico que supondrá en el fútbol la crisis del coronavirus.

La situación actual

«Lo que va a ocurrir es totalmente impensable, puede cambiar en cualquier día o incluso en horas. La pregunta clave es cuándo podremos salir a la calle otra vez. Habrá cosas más urgentes que recuperar antes que el fútbol».

«Nos planteamos distintos escenarios. El miércoles se filtró un borrador de LaLiga, pero es eso, un borrador. Nadie está capacitado para decir cómo será exactamente. Dar por hecho cualquier escenario es bastante difícil porque no sabemos qué pasará. Hay personas superiores a las instancias del fútbol que decidirán cuándo finaliza el estado de alarma y cuándo nos podemos incorporar progresivamente a la vida normal».

«La FIFA hizo una propuesta para alargar las ligas hasta donde haga falta, pero dependen de los países y de cómo esté la situación con el coronavirus en cada uno de ellos. Luego hay competiciones generales como la Champions, que se ha suspendido hasta nuevo aviso. Para nosotros es importante contar con los presupuestos que hacen que el mundo del fútbol siga girando y se siga nutriendo por sí mismo».

«No hemos recibido ningún test. Otros clubes sí, quizá ha sido por foco de contagio y prioridad».

Impacto económico

«A nivel general el negocio del fútbol ingresará menos dinero, aunque hay una cantidad ya adelantada, como el de las televisiones. A nivel de taquillas, abonados… sí habrá pérdidas. A nivel de publicidad lo mismo. Hay clubes que plantean ERTES o reducciones salariales, cada uno en su manera de pensar»

«En el caso del Real Oviedo tendremos pérdidas, pero por suerte tenemos una propiedad fuerte. De momento, hoy por hoy, no vamos a realizar ningún ERTE ni ninguna reducción salarial. Ahora mismo no nos lo planteamos, aunque tenemos previstos todos los escenarios porque la situación puede cambiar en días o meses. Igual que hay clubes que se lo plantean ahora mismo, nosotros no».

«Hay de todo. Clubes que están al límite, ahí están los ERTES aunque tengan presupuestos millonarios. Otros clubes ni se lo plantean porque tienen dinero en caja. Por mucho que tu quieras vender, si no hay club grande que compre será difícil mantener esas cifras tan altas en los fichajes»

«Espero que los precios del fútbol bajen. Si no se asume este año será en los próximos. Uno de los ingresos más grandes es la publicidad, si la economía mundial no gira no habrá dinero para entrar en el fútbol y significará menos dinero para los clubes. No tengo ninguna duda de que viviremos una regresión de todo, fichajes, presupuestos y salarios, a causa del coronavirus».

El borrador de LaLiga y una posible vuelta de la competición

«Por lo que intuyo, a distancia, es que tanto la RFEF como LaLiga intentarán acabar la competición. Otra cosa es que no se pueda por las fechas y por la situación sanitaria. Creo que no influye lo que pasen en otros países como en Bélgica. Nuestro modelo es intentar acabar como sea dentro de lo que permitan UEFA o FIFA. Anular la temporada es la última de las opciones, pero no se puede descartar viendo la situación general».

«Del borrador me quedo con la intención, pero no tiene en cuenta que hay 42 clubes en la LFP, unos tienen más campos para entrenar y otros menos, otros tienen más facilidades al tener ciudad deportiva, nosotros no la tenemos. La intención es buena por intentar solventar una situación, pero se necesitan muchos retoques y que sea algo más general teniendo en cuenta los medios de los clubes».

«Los medios de Madrid y Barça no son los de Extremadura, Lugo o nosotros, por ejemplo. Es un comienzo, una especie de guía o protocolo para incorporarnos progresivamente».

«El tema de las horas entre partidos se está hablando entre AFE y LaLiga. La premura es clave. Hablando como exfutbolista y como director deportivo, no da tiempo a recuperar en 48 horas, si juegas a alta intensidad el futbolista no llega. Ya se tendría que hablar de rotaciones. Un futbolista no aguanta tres partidos seguidos, y más sin el descanso de 72 horas. Esos plazos, por mucho que quieras adelantarlo, son biológicos y existen por mucho que se quiera acabar rápido».

«No es adecuado hablar de volver a entrenar. En Alemania han empezado y en Bielorrusia se juega, pero aquí no sé yo. No sabemos cómo volver a entrenar, cuántos jugadores, cuándo… Igual es peor el remedio que la enfermedad. Están trabajando en casa, y aunque no es lo mismo, sería contraproducente volver a entrenar ahora. No sé dentro de un par de semanas».

«Más adelante habría que activar unos protocolos, como ya hicimos la semana anterior del estado de alarma. Suspendimos actos, separamos primer equipo y filial, intentamos hacer cosas. Facilitamos material de trabajo desde el principio. Dentro de las posibilidades del confinamiento, intentamos tener las máximas ideas para que el futbolista pierda la forma lo menor posible. El médico y el nutricionista están encima de ellos, damos todos el 100%. También tuvieron charla táctica con Ziganda, con imágenes y vídeos».

Contratos de futbolistas y futuras renovaciones

«Primero hay que saber cuándo vamos a empezar, a día 30 de junio es una utopía que termine la Liga. Hay que ver jurídicamente cómo se pueden ampliar esos contratos. Son tantas las situaciones que es imposible abarcar todo».

«La propuesta de FIFA es respetar el acuerdo de la temporada 19/20 y no terminar el 30 de junio. Luego cada uno tendría que negociar y no sé si algún estamento general tipo FIFA o UEFA puede obligar a las partes, sería una situación complicada. También habría que ver cuál es el nuevo periodo de inscripción. La propuesta de FIFA abarca todo, pero a veces no tiene protestad en las leyes locales de determinados países».

«Es difícil contestar qué pasará porque se abre un marco jurídico enorme. En el momento en el que se pueda a volver a jugar, otra cosa será lo de puerta cerrada y puerta abierta, que imagino que será lo primero para evitar rebrotes del virus, habría que llegar a muchos acuerdos entre las partes (federaciones, ligas, jugadores) para que nadie se aproveche de una situación en particular».

Qué pasaría si se anulase la competición. Posibles descensos

«Todo esto son supuestos. Si se anula la temporada lo que más nos preocupa son los ascensos y descensos, cómo se va a solucionar eso. Y quién gana la Liga, quién sube y baja, los puestos europeos, quién sube de Segunda B… Todas esas decisiones se tienen que tomar de forma consensuada entre RFEF y LaLiga, si no hay acuerdo decide el presidente Rubiales o un órgano al que delegue»

«Hay un partido del Albacete ante el Rayo pendiente, hay muchas situaciones pendientes. No podemos contestar a estas preguntas, esperemos que el tema del descenso no nos afecte. Eso sería lo más importante».