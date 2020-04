Rozada: «No me esperaba el despido, fue muy duro»

0

20/04/2020 22:09 h

Más de dos meses después de que finalizase su periplo como técnico del primer equipo del Real Oviedo, Javi Rozada habló por primera vez de su etapa en el banquillo del Carlos Tartiere. El exentrenador carbayón fue uno de los invitados en la tertulia organizada por el periodista Ángel García Álvarez. Junto al ovetense estuvieron otros tres técnicos que también fueron despedidos en la presente temporada: José Alberto López (Sporting), Meré Hermoso (Fuenlabrada) y Óscar Fernández (Almería).

Rozada habló de su experiencia en el primer equipo azul y de su despido, pero también trató las diferencias entre entrenar al equipo filial y al profesional, la experiencia vivida en Segunda División y la posible vuelta de la competición tras la crisis causada por el coronavirus.

La situación del fútbol y una posible liga de filiales

«La situación es complicada, pero hay que adaptarse. Ojalá se pueda reanudar todo el fútbol y la temporada que viene empezar de cero, con todos los equipos en su sitio».

«Pienso que no estaría bien una liga de filiales. El futbolista se forma compitiendo. El entrenador, para motivar y sacar lo mejor de cada jugador, necesita un plus de motivación y ahí la clasificación y el poder entrar en playoff o evitar un descenso es fundamental».

Las diferencias entre el filial y el primer equipo

«Cuando entrenas a los jugadores del filial, la motivación no es el principal aspecto porque el jugador ya está motivado de por sí. Lo importante es convencerlo en el día a día. Los jugadores llegan al filial con una formación y ellos valoran que seas justos y que lo que se trabaje genere un rendimiento. Y ganar, claro».

«En el vestuario del primer equipo no noté tanto cambio, la verdad. Fui exactamente igual y traté de transmitir lo mismo. Donde se nota el cambio es en el verde, pero en el día a día no. El trabajo es el mismo».

La importancia de la cantera en el primer equipo

«Depende del club y el momento. Un equipo como el Real Oviedo, que tiene que sobrevivir para intentar volver al fútbol profesional, es más complicado que trabaje en base a una cantera».

«En el Vetusta intentamos crear un estilo de filial hacia abajo, el primer equipo iba más por libre. Hicimos trabajo metodológico desde el filial a alevines. El primer equipo iba más por libre y yo creo que es normal porque se juegan mucho todos los años».

Su experiencia en el Real Oviedo y el despido

«Para mí fue lo máximo entrenar al primer equipo. Nunca tuve una experiencia fuera de Asturias, siempre lo hice aquí. Estoy muy agradecido al club por darme la oportunidad. El Tartiere cuando aprieta es un sentimiento único».

«El cese fue duro. Y al ser en casa, pues doblemente duro. Sinceramente, no me lo esperaba. Cogimos al estando último con un punto, los jugadores estaban con muy poca confianza. Y lo sacamos de ahí poco a poco. Fue muy complicado, acabamos la primera vuelta y empezamos la segunda contra equipos potentes, un calendario difícil».

«Los primeros cuatro o cinco días no sabes ni dónde estás, me fui a Madrid para desconectar porque no quería ver a nadie en Oviedo. Luego pasan los días y ya tienes que hacer autocrítica, pensar en qué hicimos mal y qué hay que mejorar. En eso estamos».

«En este tiempo pensé en lo que hay que mejorar y en lo bueno que tenemos que potenciar. Pienso que tras este cese soy mucho mejor entrenador que hace dos meses».

El partido en el que más aprendió en Segunda División

«Cuando jugamos en El Alcoraz frente al Huesca. En casa habían ganado casi todo y generaban muchísimas ocasiones en todos los partidos. Jugamos con un 4-4-2 en rombo y les hicimos mucho daño en los primeros 20 minutos, prácticamente se jugaba todo en su campo. Tuvimos opción de 0-1 y Míchel modificó todo y se adaptó a lo que pedía el partido. Me sorprendió mucho y me gustó lo que hizo. Al descanso se fueron ganando».

Sus referentes en el banquillo

«Tuve la suerte de vivir durante mi infancia los años 90 en el Real Oviedo. Ir al campo y ver a entrenadores como Irureta, Fernando Vázquez, Tabarez, Lillo, Antic, Luis Aragonés... En todos esos años pasaron entrenadores de mucho nivel y aunque era muy joven conocías la identidad de los equipos».

«En mi adolescencia diría Mourinho, lo que hizo en el Oporto fue tremendo. Luego Chelsea y el Inter. Lo valoro mucho. El otro es Marcelino García Toral, porque tiene mucho mérito salir de donde salió y en todos los equipos a lo que fue sacó el máximo rendimiento de sus jugadores».

¿Entrenaría al Sporting?

«En su día dije que no, soy de Oviedo y socio del Real Oviedo desde hace muchos años. Viví cosas muy bonitas con este club. Es complicado. No tengo nada en contra del Sporting, máximo respeto, pero mi camino está lejos de ahí».