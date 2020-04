Carlos Hernández: «El fútbol a puerta cerrada no es fútbol para nadie»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 22/04/2020 11:50 h

Carlos Hernández, central del Real Oviedo, fue el encargado de analizar la situación actual. El defensa azul habló de cómo está llevando el confinamiento, el protocolo publicado por LaLiga y la posible vuelta de la competición.

Vuelta a los entrenamientos y a la competición

«Con estas medidas tan estrictas, la vuelta a los entrenamientos me la imagino complicada. Todo sea por garantizar la salud y la seguridad de todos. Tengo miedo, pero es normal. Como toda esa gente que sale a trabajar y ayudar cada día. En algún momento todo volverá a la normalidad».

«El fútbol a puerta cerrada no es fútbol para nadie, pero en la situación que estamos viviendo no se puede exigir nada. Esto no es culpa de nadie».

Cómo está viviendo la cuarentena

«Ahora lo llevo mejor. Cuando empezó el confinamiento no llevaba bien ni estar encerrado en casa ni saber lo que iba a pasar. Ahora tengo una rutina, saco al perro por la mañana y luego entreno. La tarde la uso para hablar con mi familia, mis amigos y estar con mi pareja».

«Me encuentro bien físicamente. Habilité una habitación solo para entrenar y dentro de las posibilidades estoy haciendo todo lo que puedo. Complementamos el entrenamiento con las videoconferencias grupales».

«En las videoconferencias semanales hablamos de todo y el cuerpo técnico nos da mucho ánimo. Sabemos que podemos contar con ellos para todo».