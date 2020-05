El CSD fija 4 o 5 semanas de entrenamientos antes de competir

El futbolista dejó abierta la puerta a su fichaje por el conjunto azul, pero dejando claro que si no está en plenas condiciones, «prefiero echarme a un lado»

Santi Cazorla participó en un directo de Instagram junto a Joaquín Pajarón. El futbolista de Llanera repasó su carrera como futbolista durante casi tres horas de charla. Como no podía ser de otra forma, el tema de su hipotético regreso al Real Oviedo estuvo sobre la mesa y el centrocampista del Villarreal no rehuyó sus ganas de vestir la camiseta azul, aunque con condiciones para encontrarse cómodo y, sobre todo, sentirse útil.

«El primer día día de pretemporada en Tercera, llegó mi padre y me dijo que me despidiera de los compañeros. No había dinero para meter fichas y estaba libre. Llegué a entrenar un día con el Real Oviedo».

Seguir leyendo