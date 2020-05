Champagne acelera para su renovación

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 23/05/2020 10:40 h

El Real Oviedo sigue entre dos aguas. Por un lado, el club es consciente de la importancia de los once encuentros que restan por jugar. La salvación va en ellos y cualquier error puede condenar a los azules a un descenso que sería desastroso. Por el otro, la dirección deportiva tiene que trabajar a contrarreloj para trazar las principales líneas de cara al próximo curso. El escenario principal es mantenerse en la categoría de plata, pero no se puede descartar ninguna posibilidad. No hay que olvidar que el Real Oviedo tiene medio equipo por hacer de cara a la campaña que entra.

Una de las líneas que más trabajo va a requerir es la portería. Junto con la delantera, la más desabastecida para el curso que viene. Tanto que el equipo carbayón no tiene portero para el próximo año. Andriy Lunin no continuará en el Real Oviedo, tal y como adelantó La Voz de Asturias el pasado 18 de abril. El ucraniano regresará al Real Madrid y, previsiblemente, formará parte de la primera plantilla jugando el rol de segundo portero de Thibaut Courtois.

Alfonso Herrero tampoco continuará ligado a la entidad carbayona. El cancerbero toledano cumple su cuarta temporada en la capital del Principado y termina contrato a la conclusión del campeonato liguero y la idea es permitir que se desvincule, algo que ya se intentó en el pasado mercado invernal. Herrero se ha movido siempre entre la titularidad y la suplencia, disfrutando de continuidad únicamente el primer año de Juan Antonio Anquela en el banquillo, cuando disputó 27 encuentros ligueros.

El tercer nombre es el de Nereo Champagne. El argentino cumple su segundo curso como azul y también finaliza contrato, aunque su influencia en el vestuario es grande, tanto como para haber sido elegido uno de los capitanes para esta misma temporada. Pese a ello, la llegada en enero de Lunin le empujó al banquillo. Champagne no juega un encuentro desde el pasado 5 de enero ante el Málaga (1-1).

Fichaje y renovación

Con este panorama, la dirección deportiva que dirige Francesc Arnau ha decidido que los planes para la portería pasan por renovar a uno de los cancerberos, ojear el mercado en busca de una incorporación y apostar por Alberto Hórreo como tercer portero del equipo (alternando entrenamientos con la primera plantilla con encuentros con el filial).

El favorito para la continuidad es Champagne, que ya ha mostrado su total disponibilidad a seguir ligado a la entidad carbayona: «Estoy muy cómodo en la ciudad y en el club. El Oviedo es un club hermoso para jugar. Una ciudad que lo vive con mucha pasión, que es lo que me gusta», comentó el argentino en el programa PlaySegunda.

Nereo es consciente que el Real Oviedo se volcará en la contratación de un portero de garantías para la próxima temporada. Una circunstancia que pondría en peligro su condición de titular. Pese a ello, el arquero azul tiene claras sus intenciones: «De mi parte, haré todo lo posible para poder continuar. Después, será el club el que decida si puedo seguir jugando en el Oviedo. De mi parte, toda las ganas. Es un proyecto espectacular».

Una situación que no se aclarará (al igual que la del resto de futbolistas) hasta que no termine la temporada y se consiga la salvación matemática. Un objetivo que también preocupa y centra los pensamientos del argentino: «Lucharemos con nuestras armas contra los demás para conseguir salvar la categoría».