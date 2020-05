La última Copa de El Requexón

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 29/05/2020 09:40 h

La cantera fue una de las parcelas más castigadas desde que el Real Oviedo iniciase su calvario allá por el verano de 2003. Mientras que el primer equipo sufría para formar una plantilla y preparar el inicio de la temporada en Tercera División, El Requexón se convirtió en un solar debido a la falta de recursos económicos de la entidad. La normalidad volvió años después, pero la cantera azul se quedó muy atrás con respecto a los otros clubes de su entorno. En 2010, incluso, el juvenil descendió a Liga Nacional. Por eso, cualquier logro de los últimos tiempos tiene más mérito y sabe mejor que todo lo realizado años atrás.

Este mes de mayo se cumplen cuatro años de la última participación del Real Oviedo en la Copa del Rey juvenil. Álex Rodríguez, entrenador del Mosconia en las últimas dos temporadas, era el técnico de aquel equipo. «Tengo un recuerdo inmejorable de aquella temporada», comenta a LA VOZ DE ASTURIAS. El ovetense llegó al tercer equipo más importante del club en el verano de 2015, después de ganar la Liga con el cadete A carbayón, algo que no pasaba desde 2007.

Mirado con perspectiva, la eliminatoria frente al Athletic debería catalogarse como un éxito rotundo, pero sí es verdad que en aquel momento dejó un sabor agridulce. El Oviedo, tras prácticamente toda la temporada liderando su grupo, cedió el campeonato ante el Racing de Santander. «En la antepenúltima jornada, nos fuimos al descanso ganando 0-2 al Roces. Después, se dieron una serie de circunstancias surrealistas y perdimos. Ese día el Racing nos quitó el liderato», recuerda Álex. Los azules ganaron después a Celta y Pabellón Ourense, pero los cántabros no fallaron.

El Oviedo juvenil, 13 años después de su última participación, volvió a la Copa del Rey. Y Lezama esperaba. En el encuentro de ida, disputado en Bilbao, el comienzo no pudo ser mejor gracias a un tanto de Steven Prieto. Después, el Athletic remontó. «El aprendizaje de esas eliminatorias es extremo, equivale a tres ligas. Empezamos ganando en Lezama con gol de Steven. Quedando cinco minutos de partido Viti metió el 3-2. Ahí se tenía que haber acabado el encuentro. En competición doméstica no se daban situaciones tan extremas y nos pudo la inexperiencia», afirma el técnico ovetense. Pero no. El conjunto vasco marcó otros dos goles en escasos minutos y, finalmente, Steven puso el 5-3 final.

Pese a la dificultad del resultado, El Requexón se colapsó para el encuentro de vuelta. La afición azul tenía hambre de fútbol juvenil y el conjunto de Álex Rodríguez empezó a lo grande, con un gol de Prendes en el primer minuto de encuentro. Pero el partido, como en Lezama, volvió a enloquecer y el Athletic salió beneficiado. Lluvia de goles y 3-4 final que daba el pase a los rojiblancos. «Peru Nolaskoain (Deportivo) e Íñigo Vicente (Mirandés) lideraban a aquel equipo. Fue un aprendizaje de mucho valor para todos», comenta Álex.

¿Qué nombres había en aquel equipo?

Han pasado cuatro años y toca hacer recuento. ¿Dónde están los jugadores que hicieron historia con el Real Oviedo juvenil en aquella temporada 15/16? Dicho equipo era una mezcla de generaciones liderada por la del 97, una que el oviedismo conoce bastante bien ya que Josín, Viti Rozada, Riki o Steven Prieto eran varios de sus puntales. Los cuatro siguen ligados a la entidad azul, los tres primeros en el Vetusta y el delantero cedido en el Badajoz.

«Recuerdo que en el cuerpo técnico (Carlos Suárez era su mano derecha) estábamos seguros de que esa generación, después de un año o dos en el Vetusta, subirían al filial a Segunda B. Y al final el tiempo nos dio la razón. Y eso que faltaban nombres que sí estaban en el juvenil. Había futuro y potencial», recuerda el entrenador ovetense. Los hermanos Mier, presentes en el ascenso del Vetusta de Rozada y en la consolidación del filial en Segunda B, también estaban en aquel juvenil, aunque fuesen de primer año.

«A todo el mundo nos gustaría que siguiesen más chavales de aquella plantilla en el Oviedo. Habría que mirar qué se podría mejorar, si dependió de la estructura o de causas naturales del fútbol. Es cierto que un gran número de ellos están colocados en Segunda B», asegura Álex Rodríguez. Uno de esos futbolistas es Pitu Doncel, no muy conocido para la mayoría de la afición carbayona.

Este centrocampista gallego llegó a la capital del Principado en juveniles, fue pieza clave de la histórica 15/16 y no tuvo suerte en el Vetusta. Jugó cedido unos meses en el Mosconia, volvió a Galicia para debutar con el Coruxo en Segunda B y, en la presente temporada, se ha convertido en uno de los futbolistas con más potencial de la categoría vistiendo la camiseta del Barakaldo. Volante o mediocentro de mucha calidad, capacidad para el pase y superar líneas, cuentan que cuando entrenó con el primer equipo azul en la primavera de 2016 (Generelo al mando), los jugadores carbayones quedaron alucinados y afirmaban que estaba para jugar con ellos en Segunda.

La plantilla la completaban gente de la casa como Dani Benéitez, Guille Pinín, Pablo Tineo, Isma Fagir (sigue pertenciendo al club) o Asier Gomes, futbolistas que fueron quemando etapas en El Requexón pero que no tuvieron la continuidad suficiente para demostrar su potencial en el Vetusta. Al igual que los dos laterales izquierdos, Álvaro García y Fran Pacoli. El primero está en el Numancia, mientras que el segundo, cedido en el Praviano, fue indiscultible durante cinco meses en aquel Oviedo juvenil siendo todavía cadete.

Y después llegó Iván Serrano, ahora en el Betis. Tres laterales izquierdos internaciones en categorías inferiores y que fueron surgiendo de manera escalonada, pero ninguno ha jugado todavía (Pacoli sigue perteneciendo al club carbayon) en el filial azul. Cuatro años de una temporada histórica y que sigue siendo recordada por los que la hicieron posible. ¿El objetivo del Real Oviedo? Que pronto tengan sucesor.

La plantilla en la actualidad

Porteros

Javi Torres: Lenense, Tercera División.

Carlos Castro: Colunga, Tercera División.

Adri de Miguel: Mosconia, Tercera División.

Defensas

Álvaro García: Filial del Numancia.

Jaime García: Dejó el fútbol.

Jorge Mier: Vetusta, debutó con el primer equipo.

Josín Martínez: Vetusta, debutó con el primer equipo.

Prendes: Barakaldo, Segunda B.

Pablo Álvarez: Club Deportivo Anguiano, Tercera División de La Rioja.

Centrocampistas

Asier Gomes: UP Langreo, Segunda B.

Manu Arbás: Valdesoto, Regional Preferente.

Javi Mier: Vetusta, debutó con el primer equipo.

Martín Torres: Barbadás, Tercera División gallega.

Pablo Tineo: UP Langreo, Segunda B.

Guille Pinín: Caudal Deportivo, Tercera División.

Riki Rodríguez: Vetusta, debutó con el primer equipo.

Pitu Doncel: Barakaldo, Segunda B.

Dani Benéitez: Caudal Deportivo, Tercera División.

Viti Rozada: Vetusta, debutó con el primer equipo.

Delanteros

Steven Prieto: Cedido en el Badajoz, Segunda B.

Isma Fagir: Praviano, Tercera División.

Ibra Ndour: San Claudio, Regional Preferente.