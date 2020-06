Ensayo general del Real Oviedo en el Carlos Tartiere

0

La Voz de Asturias

Oviedo 05/06/2020

85 días después del último entrenamiento del Real Oviedo en el Carlos Tartiere, el conjunto azul volvió al municipal ovetense para completar un nuevo entrenamiento (el penúltimo de la semana) y preparar la vuelta de la competición del próximo viernes, a partir de las 19:30, ante la Ponferradina. El césped del vetusto estadio, en un inmejorable estado, fue una de las gratas noticias de la tarde.

José Ángel Ziganda preparó una sesión que consistió en un partidillo de 90 minutos de once contra once, cada equipo con la primera y tercera equipación oficial, respectivamente. El técnico navarro ensayó con el mismo once que venció al Extremadura en el último partido previó a la suspensión de la competición: Lunin; Nieto, Carlos, Arribas, Christian; Sangalli, Tejera, Luismi, Yoel Bárcenas; Rodri y Ortuño. Por su parte, en el otro quipo estuvieron Nereo/Alfonso; Lucas, Javi Mier, Grippo, Mossa; Coris, Jimmy, Lolo, Saúl Berjón; Borja Sánchez e Ibra.

Obeng por Sebas Coris al descanso, y Riki por Luismi y Javi Cueto por Saúl Berjón en la recta final del encuentro fueron los únicos cambios que realizó Ziganda durante el partido. El resultado final de la prueba fue de 3-1 para los «suplentes». El navarro, siempre cerca de Bingen Arostegi, segundo entrenador, presenció el encuentro desde dos localizaciones: el banquillo y la grada. Alberto Martínez, preparador físico, ejerció de árbitro, mientras que Sergio Segura, entrenador de porteros, hizo las veces de asistente.

El Real Oviedo volverá mañana sábado a los entrenamientos, a partir de las 10:00 horas, en El Requexón, y descansará el domingo.