Ziganda: «Tenemos que seguir en esta línea»

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 17/06/2020 22:50 h

José Ángel Ziganda compareció en sala de prensa tras el empate de su equipo ante el Deportivo de La Coruña (2-2) en un encuentro en el que los suyos fueron venciendo por dos goles de diferencia. Pese a esa cómoda ventaja, el conjunto azul dejó escapar una renta clara y se vuelve a meter en puestos de descenso. El técnico navarro considera que el camino de hoy es el que debe seguir su equipo hasta final de temporada.

¿Cómo se explica el 2-2 tras una ventaja de dos goles?

«Hemos estado muy bien en la primera parte. Ese 2-0 era justo y claro por todo. El control ha sido nuestro y el 2-1 les ha dado la vida. En el segundo tiempo han salido más convencido. Nos ha faltado frescura para salir. No estábamos incómodos. La más clara del segundo tiempo fue la de Borja y no recuerdo muchas paradas de Lunin».

«Con la falta de frescura, nos hemos protegido. No queríamos partirnos. Para mí, el empate llega en jugadas puntuales. Se nos ha escapado un partido en el que hemos sido mejores. Lo teníamos en nuestra mano. La actitud y la propuesta ha de ser esta y tendremos opciones de ganar».

«Era el primer partido de Borja y no estaba al 100%. Tenemos que cuidarle. El último cambio, parecido. Tejera andaba un poco así, ya no sacaba la estrategia. No quisimos arriesgar. Ya sabéis las bajas que tenemos. Estamos limitados en ese sentido. Marco y Yoel tienen carrete y podían jugar estos dos partidos».

«Los goles son errores muy puntuales y eso puede suceder en el fútbol».

«El 2-1 ha sido clave. En el primer tiempo no han estado cómodos en ningún momento. Saben jugar y tienen mil variantes. Una plantilla de muchísima calidad. Si no aprietas bien, ellos la tienen. Ese gol les ha dado vida. A nosotros, al revés. El 2-0 era justo y merecido. Nos tenemos que centrar en partido a partido y tiempo a tiempo. Para ellos, ha sido un golpe de moral importante y a nosotros, nos echa para atrás».

«Jimmy es un pivote, pero entiende el juego y considerábamos que no queríamos romper el equipo. Necesitábamos más juego interior y Jimmy se puede adaptar ahí. Creo que ha estado bien, nos ha dado posesión, ha tenido una llegada, una ocasión. Un chico sensacional que nos ha dado lo que le hemos pedido».

«Al Dépor no le vi hundido. Vi que salía lo que habíamos preparado. Sé de la calidad y recursos que tiene el Deportivo».

¿Qué se puede esperar del desenlace liguero?

«El partido no ha tenido nada que ver con el de la Ponferradina. Hemos estado mucho más en la línea que nos gustaría. El equipo ha estado compensando. Cuando no hemos tenido la pelota, no hemos concedido ocasiones. No nos asustamos con la pelota. No tiene nada que ver con el primer día. Queda poco tiempo, pero tenemos que seguir en esta línea».

«Son nueve partidos y tenemos que jugarlos todos como ‘el partido’. La clasificación está ahí y va a cambiar diariamente. Somos un montón de equipos muy juntos. Con el partido que hemos hecho es una decepción. A recuperar y a pensar en el Sporting. Lamentarnos cinco minutos y ya pensar en Gijón. Duele que se escape el partido, pero esto va a ser hasta el final. Todos los resultados van ajustados».

«Es una pena que se nos haya escapado. A pensar en Gijón a fuego».

«La clasificación va a ser muy apretada y cada partido va a ser largo y tenso. Nos va a pasar a todos igual. El equipo que mejor lleve esto, será capaz de ganar partidos. Tenemos que saber convivir con la clasificación y jugar todos los partidos como el de hoy».