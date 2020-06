Las notas: Punto que sabe a derrota

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 17/06/2020 22:53 h

El mejor

Borja Sánchez: 7,5. Dio continuidad a sus minutos del viernes pasado y ante el Deportivo volvió a ser lo más peligroso del Real Oviedo. Apareció por todo el frente de ataque en el primer tiempo y supo atacar las debilidades del rival. Tras el descanso, fue el único que consiguió instalar al Oviedo con balón. Su salida significó la capitulación del Oviedo.

El once

Lunin: 7. Paró r un penalti a Colak cuando casi no había tenido que sudar. En la última jugada del primer tiempo, Sabin le sorprendió con remate acrobático. Ya tras el descanso, no tuvo demasiado trabajo y no pudo hacer nada en el 2-2, pero se le vio inseguro a la hora de dominar área en ciertas fases del juego.

Lucas Ahijado: 6. Sigue dando pasos hacia adelante. Salvo un par de despistes en forma de error en el pase, mejoró su rendimiento del viernes pasado y llegó mucho y bien al área del Deportivo. Le faltó un poco de precisión en el último toque. Debe ir a más.

Carlos Hernández: 4,5. Estropeó un primer tiempo más que correcto con uno de esos fallos imperdonables en el 2-1 de Sabin, dejando muerto un balón que debía irse a la grada. En el segundo tiempo se mostró más inseguro de lo normal y se metió en varios jardines cuando el Deportivo presionaba poco y mal.

Arribas: 4,5. Similar a Carlos. Fantástico en el primer tiempo, seguro en la marca y rápido al espacio, pero su error en el 2-2 cuesta una victoria. Perdió de vista la marca de Peru y este empató el partido a placer.

Mossa: 4,5. De más a menos. Se incorporó con criterio a campo rival durante el primer tiempo, generando varias situaciones de peligro. Tras el descanso se desinfló y sufrió tanto en defensa como en ataque, donde se mostró impreciso en los centros.

Luismi: 6. Dominó el encuentro durante el primer tiempo, tapando líneas de pase por dentro y encontrando al hombre libre en ataque. Su incidencia con balón cayó en picado con el paso de los minutos.

Tejera: 5. Al igual que su compañero en la medular, jugó bien los primeros 45 minutos. Tras el descanso su rendimiento no fue ni parecido. Errores en la presión que costaron contras y varias entradas peligrosas que pudieron costarle una nueva expulsión.

Sangalli: 5,5. Agradeció la presencia de Borja Sánchez, se entendió bien con Lucas y, con más compañía de lo normal en campo rival, estuvo cómodo durante el primer tiempo. El cansancio y la falta de argumentos de su equipo con balón le hicieron desaparecer del encuentro.

Yoel Bárcenas: 5. Marcó el 2-0, falló una ocasión clara cuando el marcador todavía no se había estrenado y volvió a mostrar una falta de chispa preocupante en todas sus acciones. Debe dar muchísimo más.

Ortuño: 5,5. Entendió bien el juego y en el primer tiempo supo moverse por el campo, cayendo a banda cuando debía e instalando al Oviedo en campo rival cuando bajaba a recibir. En el área se mostró muy impreciso en prácticamente todas las acciones, salvo en el gol. Muy poco en el segundo tiempo.

Desde el banquillo

Rodri: 5. Jugó 25 minutos y no gozó de ninguna ocasión dentro del área. Asistió a Jimmy en la ocasión más clara para el Oviedo en los minutos finales y no mucho más.

Ibra: 5. El senegalés generó un par de faltas laterales, pero al igual que Rodri no dispuso de ninguna ocasión.

Jimmy: 6. Ziganda lo colocó de extremo izquierdo y se defendió a la perfección. Supo qué hacer con balón, tapó bien en defensa y pudo marcar el 3-2, pero Peru lo evitó.

Obeng: -. Estuvo 40 segundos sobre el césped.