Ziganda: «Nuestra máxima preocupación es el Sporting»

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 20/06/2020 13:10 h

José Ángel Ziganda compareció en la sala de prensa de El Requexón en la previa del derbi regional del próximo lunes frente al Sporting. El navarro cree que la ausencia de público restará espectáculo y colorido a un choque tan especial, pero trata de mantener el foco de sus futbolistas en lo importante, sumar puntos para escapar de los puestos de descenso.

Para este partido, Cuco ha confirmado que no podrá contar con Saúl Berjón, Juanjo Nieto y Sebas Coris, aunque espera recuperar efectivos para el tramo final de campeonato. En el lado contrario. Ziganda se mostró «encantado» de que Lolo González continúe en el club hasta final de temporada y haya rechazado la oferta sobre la mesa que tenía del Cádiz.

Situación de los lesionados

«El equipo está bien. Seguimos teniendo las bajas que tuvimos en el anterior partido. El resto, con el lógico cansancio y las lógicas molestias, en condiciones para poder jugar el extraordinario partido del lunes».

«Está claro que para la semana que viene no podremos tener a Saúl, Nieto y Coris. Luego, iremos viendo. Son lesiones musculares. Vamos muy justos de tiempo. Son gente de banda y donde más frescura hay que aportar. En principio, la semana que viene no contaremos con ellos. Hay que ser muy precavidos. Si después podemos contar con ellos tres, cuatro o cinco partidos, mejor».

«Borja y Mossa jugaron bien el otro día, como están entrenando. El que está dentro sabe en qué condiciones está cada jugador. Uno no es ciego y en el campo vemos parecido todos, pero luego tenemos que saber en qué momento está cada uno y qué condiciones física tienen».

Un derbi a puerta cerrada

«Es muy difícil alcanzar los niveles de emociones y pulsaciones de un derbi con público porque, quieras o no, la motivación y el ruido de las aficiones, los cánticos o el jaleo es un extra. Es imposible de conseguir. Pero, al fin y al cabo, es un derbi y eso se siente en la ciudad, cuando paseas, con la gente… Todo el mundo te lo recuerda y eso se transmite al jugador. Todo eso se siente».

«Es un derbi. Lo sabemos. Pero que no esté el público, le quita esa aura especial que tienen estos partidos».

«El Sporting viene reforzado del resultado anterior. Se les ve con confianza. La clave estará en los pequeños detalles. El otro día se nos escapó un partido que lo teníamos muy controlado y muy bien jugado. Son detalles que cambian la dinámica».

«Si me diesen a elegir, preferiría jugar este partido con gente. Nos gusta el fútbol, el ambiente, la pasión por la defensa de unos colores. Eso se percibe de una manera increíble con público. Eso no se puede cambiar por nada. Si no hay eso, pues ya no pienso. Es otro tipo de partido. Tenemos que acabar esta liga como sea porque hay que defender este negocio. Lo tenemos que aceptar, pero no tiene nada que ver».

Afrontar el tramo final de temporada en descenso

«Tenemos que dar continuidad a lo que vimos el otro día. A partir de ahí, estar muy pendientes de sus fortalezas y estar confiados en las nuestras. Que demos nuestra mejor versión es lo que más nos tiene que ocupar».

«Son los tres puntos más importantes porque es el siguiente partido. Nuestro foco tiene que estar en el siguiente partido, en el siguiente entrenamiento… Una temporada de tres meses será en mes y medio. Va a ir tan rápido que parece que se acaba al día siguiente. Hay muchísimos puntos en juego. Nuestra concentración tiene que estar en el Sporting, pero después nos centraremos en el Fuenlabrada y, después, en el siguiente… Nuestra máxima preocupación es el Sporting. Aquí vine para 14 partidos y los voy a disputar todos de la misma manera».

«Lo tengo clarísimo. Estamos todos mentalizados que esto va a ser un día a día. Vemos la igualdad que hay y lo que está costando ganar. Vamos a estar hasta el final. Tenemos que aceptar esta situación, no resignarte y no preparar cada partido al 100%».

«El que mejor conviva con esta situación, al que le altere menos y tenga el foco en el siguiente partido, tendrá parte ganado».

«Me interesa que el grupo esté unido, que todos los que estemos aquí estemos al 100%. He hablado con Lolo. Está encantado de estar aquí, preparado y deseoso de poder jugar lo que tenga que jugar. El jugador está a plena disposición del entrenador. Muy contento de contar con él hasta final de temporada».