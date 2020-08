Edu Cortina, a la espera

Edu Cortina en El Requexón

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 03/08/2020 10:38 h

El incierto desenlace de la Segunda División y la evolución de la pandemia no dan pie a calendarios inamovibles. La mayoría de clubes de la división de plata, Real Oviedo incluido, tienen pensado comenzar la pretemporada a mediados de agosto, pero ese plan está lejos de convertirse en certeza. Y el mercado de fichajes, que por cierto arranca mañana, 4 de agosto, de forma oficial, está en las mismas.

En los despachos del Carlos Tartiere la actividad es intensa, pero eso no quiere decir que los anuncios oficiales sean inminentes. Francesc Arnau y su equipo tienen un ojo puesto en las incorporaciones, pero el otro sigue pendiente de las salidas y las renovaciones. En lo referente al primer punto, Edu Cortina sigue a la espera.

El canterano azul, con contrato en el Real Oviedo hasta junio de 2021, es uno de los jugadores llamados a no vestir la camiseta carbayona en la próxima temporada. «Hablé con Edu Cortina, le queda un año de contrato y veremos qué salida puede tener. Si sale bien todo encontrará algo», dijo Arnau hace casi dos semanas en rueda de prensa. Y en esas está el ovetense.

Desde el entorno del futbolista afirman que ya son varios los clubes que se han puesto en contacto con Edu Cortina, pero ninguno ha realizado una oferta como tal al Real Oviedo. El centrocampista quiere jugar y el club peina el mercado en busca de jugadores que ocupan la medular, así que el acuerdo, más allá de si la salida se produce en forma de cesión o rescisión, no parece lejano. De hecho, si todo sigue su curso, se espera que el ovetense no empiece la pretemporada a las órdenes de José Ángel Ziganda.

En su primer curso como futbolista del primer equipo, Edu Cortina no tuvo fortuna. El eterno capitán de El Requexón, entre lesiones y pocas oportunidades de sus técnicos, solo pudo disputar 11 encuentros, 8 de ellos como titular, acumulando un total de 552 minutos.