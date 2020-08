A Ziganda le preocupa la medular

0

Oviedo 16/08/2020 05:15 h

«De todas las posiciones en las que hacen falta refuerzos, prefiero que el pivote se resuelva antes». Las palabras de José Ángel Ziganda en rueda de prensa no dejan lugar a la duda: preocupa el centro del campo. Se trata de una posición marcada a fuego para el técnico y también para la dirección deportiva y, seguramente, la que está ocupando más horas de trabajo en estas primeras semanas de mercado.

«Evidentemente, me gustaría tener la plantilla cerrada, pero es muy difícil. Queremos que vengan dos delanteros, algún pivote más… Pero, si no estamos convencidos, preferimos esperar». O, lo que es lo mismo, hay que pensar mucho quién será el sustituto de Luismi Sánchez, si finalmente el gaditano no vuelve a recalar en el conjunto carbayón.

Luismi es la primera opción para Francesc Arnau y también para Cuco Ziganda. El pasado mercado de invierno, reforzar la medular fue prioritario para el director deportivo. Decisión que meses después se tornaría como acertada, visto el sobresaliente rendimiento del centrocampista. Desde el club carbayón se quiere dar continuidad a esa apuesta y el jugador estaría encantado de regresar al Principado de Asturias. El Real Oviedo es su primera opción en caso de poder elegir. Si la operación no fuera viable, los azules ya piensan en Luis Muñoz, con quien han realizado contactos satisfactorios.

Falta de efectivos en el centro

El deseo del míster navarro no es aleatorio. El conjunto de la capital anda excaso de recursos en el centro del campo. A la marcha (quién sabe sin retorno) de Luismi, hay que añadir la de Lolo González, que ha recalado en el San Fernando. Ziganda solo cuenta con Sergio Tejera, Jimmy Suarez y Edu Cortina para el mediocentro. Este último, además, está en la rampa de salida. Javi Mier podría reforzar esa posición desde el Vetusta de manera puntual, mientras que Riki cuenta con cualidades más ofensivas.

Con este panorama, el fichaje de uno o dos centrocampistas se antoja innegociable para afrontar una temporada que se prevé larga e incierta. Tan incierta como que, a falta de menos de un mes para el supuesto inicio, todavía no tiene calendario ni fechas ni siquiera se saben todos los equipos que competirán en cada categoría.