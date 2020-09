El virus marca la nueva campaña de abonados del Real Oviedo

0

La Voz de Asturias

08/09/2020

Debido a la situación actual, el Real Oviedo se enfrentaba a la campaña de abonados más difícil de los últimos años. Para combatir las pérdidas económicas que la crisis del coronavirus va a dejar en el fútbol, el club azul ha diseñado una campaña con múltiples aristas, en la que los abonados tienen varias opciones a la hora de ayudar a la entidad de la capital del Principado.

Lo primero que hay que saber son los dos tipos de abono que el Real Oviedo ha creado: abono base y abono completo.

Abono base

Se trata de la opción más económica, que tiene un precio del 28,5% sobre la tarifa completa (según categoría) de la pasada temporada. Es decir, con ese dinero que hace unos meses los abonados decidieron entre recuperarlo, usarlo de descuento para la campaña siguiente o donarlo a la Fundación, permite:

-Mantener tu carnet en vigor, número de abonado, con la antigüedad y el asiento.

-10% de descuento en tiendas oficiales.

-Acceso a 6 partidos en el NMR Carlos Tartiere en la temporada 20/21 (en caso de que las circunstancias sanitarias y las autoridades competentes lo permitan). *

-Posibilidad de activar la opción de cargar el importe correspondiente restante si en el momento en que se permita el acceso de público al estadio restan más de seis partidos por disputarse en el Carlos Tartiere.

-Envío a domicilio del carnet (o entrega física del mismo en los puntos de recogida establecidos).

*Los seis partidos comenzarán a contabilizarse desde el momento en el que el porcentaje de aforo permitido de entrada al estadio a los aficionados con ABONO BASE.

Abono completo

Es el abono tradicional, en la que se mantendría la tarifa del 100% del precio de las categorías de la pasada temporada (la tarifa de la 19/20 pero con el descuento del 28,5% aplicado), y con una serie de ventajas especiales debido a la situación actual:

-Mantiene tu abono en vigor, con la antigüedad y el asiento.

-Prioridad total de acceso (en el momento en el que circunstancias sanitarias y autoridades competentes lo permitan).

-Si las autoridades lo permiten, acceso gratis si se disputa play-off ascenso.

-Si las autoridades lo permiten, acceso gratis en Copa del Rey.

-Bandera edición especial conmemorativa de bienvenida (no contemplado en categoría bebé).

-Regalo de la primera o segunda camiseta oficial, a elección del abonado (sólo para titular de abonos de valor a partir de 275 euros).

-Abono gratuito en la temporada 21/22 en caso de ascenso a LaLiga Santander.

-Precio congelado de su abono para la temporada 21/22 en caso de permanecer en LaLiga SmartBank.

-20% de descuento total en tiendas oficiales.

El club, en el comunicado publicado en la web oficial, anuncia que: «en cualquiera de las opciones, en el caso de mantenerse la situación sanitaria actual y que las autoridades competentes no permitieran el acceso de público en porcentaje reducido o completo durante la totalidad de la temporada 20/21 o una parte de ella, siendo esta un caso de fuerza mayor no se realizará devolución del importe correspondiente no disfrutado».

La renovación

El cómo se podrá renovar es una de las grandes dudas de los aficionados oviedistas. El club anuncia que en los próximos días todos los abonados recibirán una carta por correo ordinario en sus domicilios. En ella, el Real Oviedo les facilitará las claves y datos necesarios para poder realizar su elección de abono de manera telemática y sencilla. Además, se habilitará otra fórmula vía telemática y varios canales (atención telefónica, email, etc.) para hacer llegar sus datos a todos los oviedistas. Existirá la posibilidad de renovación física, aunque el Oviedo, debido a la crisis sanitaria y como medida de prevención, ruega a sus abonados que eviten en la medida de lo posible esta opción.

El club comunicará el día exacto en el que se pondrá en funcionamiento, de manera telemática y presencial, la campaña de abonados para que todos los aficionados se encuentren en igualdad de condiciones y puedan optar a un orden rápido de renovación. Esta última situación es importante, porque será tenida en cuenta como uno de los criterios de acceso en porcentaje reducido al estadio.

Renovación del abono teniendo en cuenta la opción elegida al término de la pasada campaña sobre el importe no disfrutado del abono 19/20 (correspondiente a un 28,5% del mismo):

1) Abonados que eligieron opción de anticipo del abono 20/21

El abonado debe decidir, disfrutando de ese descuento aplicado, entre una de estas opciones.

A) Renueva gratis: no debe realizar ningún pago y recibe/recoge su abono base.

B) Introducir/confirmar su IBAN: le da autorización al club a que proceda al cobro del porcentaje de partidos correspondientes (si fueran más de seis, que ya están incluidos en el abono), en el momento que las autoridades competentes autoricen público en los estadios.

C) Optar por el abono completo: introduciendo/confirmando su IBAN, con lo que se le ejecutará un cargo por valor del 71,5% de la tarifa de la pasada temporada (disfrutaría del descuento aplicado del 28,5%).

2) Abonados que no se pronunciaron

A esos abonados que no se pronunciaron, a pesar de que en teoría no pronunciarse les eliminaba de cualquier ventaja, el Real Oviedo les otorga el abono base. Por lo tanto, el club les aplica un descuento del 28,5% para su renovación en la 20/21, y pueden elegir entre las tres opciones del punto 1.

3) Abonados que renunciaron explícitamente en favor del club

La entidad les aplica el descuento del 28,5% en el momento en que realicen su renovación del abono para la 20/21. Por lo tanto, tienen también las tres opciones de la situación explicada en el punto 1.

4) Abonados que donaron a la Fundación

La entidad les aplica el descuento del 28,5% en el momento en que realicen su renovación del abono para la 20/21. Por lo tanto, tienen también las tres opciones de la situación explicada en el punto 1.

5) Abonados que solicitaron la devolución del importe

En la carta que recibirán en su domicilio, se informará a los abonados en qué fecha se procederá al ingreso del dinero que el club les adeuda, correspondiente al 28,5% de su abono de la pasada temporada.

También se les posibilita la opción de anular esa petición de devolución e iniciar el proceso de renovación para la 20/21 en las mismas condiciones que los abonados que han optado por el anticipo del abono. En caso de anular la petición de devolución, podrán elegir entre las tres opciones del punto 1.

Es importante que estos abonados confirmen su opción, bien para que el club ejecute la devolución de su importe, o bien para anular dicha petición y optar a la renovación automática. Para ello, según la opción elegida, deberán acceder a la web y:

-Confirmar su IBAN para devolverles el importe correspondiente.

-Optar por cancelar la devolución, para obtener automáticamente el abono base.

-Obtener abono base y dar autorización al club para que realice el cobro del % de partidos (si fueran más de 6), en el momento que las autoridades competentes autoricen acceso de público en los estadios. Deberán de introducir/confirmar el IBAN.

-Optar por cancelar la devolución, comprando el abono completo, con lo que se le realizará un cargo por valor del 71,5% de la tarifa de su abono (tendrán aplicado el descuento del 28,5%).

6) Abonados que canjearon su importe por cupón de tienda oficial

En el momento en el que se ponga en marcha la campaña de abonados, tendrán tres opciones:

-Renovar con abono base: deben acceder a la web o realizar la gestión de forma física, introducir/confirmar el IBAN dando autorización al club a que realice el cobro del 28,5% de la tarifa del abono.

-Renovar con abono base y pago posterior de partidos restantes: dar autorización al club en el momento del cobro del 28,5% y que posteriormente se le cargue el % superior a los 6 partidos ya incluidos, en el momento que las autoridades competentes autoricen público en los estadios.

-Renovar con abono completo: introducir/confirmar el IBAN dando autorización al club a que ejecute el cobro del 100% de la tarifa de su abono.

7) Nuevas altas

Los no abonados podrán darse de alta para la temporada 20/21 en los plazos que se marquen a tal efecto, aún por definir, y tendrán dos opciones:

-Introducir/confirmar el IBAN dando autorización al club a que cargue el 28,5% de la tarifa del abono y posteriormente se le cargue el % de partidos mayores de 6, en el momento que las autoridades sanitarias autoricen público en los estadios.

-Introducir/confirmar el IBAN dando autorización al club a que cargue el 100% de la tarifa de su abono elegido.