Las notas: Al Oviedo se le encasquilla el arma

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 13/09/2020 14:57 h

El mejor:

Arribas: 8. Solo le faltó el gol, y lo rozó en varias ocasiones, para redondear un gran partido. Y ya son muchos si contamos los que hizo en la recta final de la 19/20. Rápido y contundente en todas las acciones, es un seguro en los centros laterales del rival. Incluso se atrevió a romper líneas con alguna que otra conducción. Fundamental.

El once

Femenías: 5. Sin trabajo durante gran parte del partido. El Cartagena no tuvo ninguna ocasión clara y el portero balear, que debutaba de azul, no fue exigido. Algo dubitativo con balón en varias acciones en las que fue presionado.

Nieto: 7,5. Temporada nueva, pero sigue siendo de lo mejor del Real Oviedo. Baluarte ofensivo, los azules generan mucho con sus arrancadas por banda derecha. Y cada vez toma mejores decisiones. En defensa casi no pasó apuros.

Grippo: 7,5. En la misma línea que la recta final del pasado curso. Lidera, junto a Arribas, la coraza del conjunto carbayón. Atento en las segundas jugadas, contundente en el cuerpo a cuerpo y un seguro por arriba

Mossa: 5,5. De más a menos. Sigue sin atreverse demasiado en campo rival, pero sí tomó buenas decisiones con balón en el primer tiempo, sabiendo cuándo y a quién darla en el sector izquierdo. Su aportación desapareció con el paso de los minutos y Nacho Gil le dio algún susto en la recta final.

Viti: 5,5. Peleón y muy intenso, como siempre, pero impreciso en el control y pase y algo fallón en la toma de decisiones. Debe aprovechar mejor los espacios que genera Nieto cuando conduce. Pudo marcar, pero su disparo tras el rechace de Marc Martínez se fue a las nubes.

Edgar: 5,5. Una mala segunda parte ensombreció un más que correcto trabajo en el primer tiempo. Pasó de jugar fácil, tomar buenas decisiones con balón y estar atento en las coberturas a complicarse demasiado, verse superado en la presión y a acumular pérdidas. Tiene que ir a más, pero también debe ser ayudado por el equipo y su entrenador.

Tejera: 6. Fue creciendo a medida que pasaba el partido, apoyado en gran medida por sus buenos centros en el balón parado. El generar varias ocasiones en esa faceta le dio confianza y fue creciendo en el partido. Debe aportar más en el juego posicional.

Borja Sánchez: 5,5. No fue su día. Dejó un par de acciones en izquierda que acabaron en ocasión dentro del área, pero no estuvo acertado, ni casi acompañado, en la mayor parte del partido. Pudo marcar en un remate de cabeza cuando llegaba el descanso, pero el poste lo evitó.

Javi Mier: 5,5. Falló un gol que casi nunca se le escapa, llegando desde segunda línea tras centro de Nieto. En una posición que no es la suya, y en un equipo que prácticamente no le da facilidades, no desentonó cuando entró en juego. Difícil exigirle más en partidos así.

Obeng: 5,5. Sufrió para jugar de espaldas ante los centrales del Cartagena, no saliendo vencedor en casi ningún duelo con ellos. Sí creó algo de peligro en lo suyo, apretar la pérdida y aprovechar los errores de la zaga rival, además de buscar el espacio. Debió marcar, pero Marc Martínez lo evitó.

Desde el banquillo

Mujica: -. Muy poco del delantero canario, que casi no entró en juego en los más de 20 minutos que estuvo sobre el césped.

Sangalli: 5. Volvía tras muchas semanas de baja y no pudo hacer demasiado. Será titular.

Lucas: -. Entró como lateral izquierdo por lesión de Mossa y tocó el balón un par de veces.

Riki: -. Sin tiempo para nada.

Cedric: -. Sin tiempo para nada.