Ziganda: «Tenemos la idea de que Blanco Leschuk participe en Albacete»

La Voz de Asturias

Oviedo 01/10/2020

Minutos antes de que comenzase el entrenamiento en El Requexón, el penúltimo antes de visitar al Albacete este sábado (Carlos Belmonte, 18:15 horas), José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en una rueda de prensa telemática. El técnico del Real Oviedo habló de las últimas horas del mercado de fichajes, de la presión por conseguir la primera victoria y de los posibles cambios en el once titular para esta jornada.

Cómo está el equipo y la presión por ganar

«El equipo está bien. Trabajamos con buen ánimo y mucha energía. Los resultados te dan un regusto amargo y dulce, y eso último es lo que nos está faltando en los últimos partidos. En cuanto a trabajo, espíritu e ilusión el equipo tiene ganas de hacer un buen partido y conseguir la primera victoria».

«Hoy en día las urgencias en el fútbol están desde el primer día. Queda un mundo todavía, en circunstancias normales esto sería pretemporada, porque se suelen jugar unos siete u ocho partidos para preparar a los jugadores. Esta temporada jugamos cuatro y a competir».

«Hay que tener muchísima tranquilidad en todos los sentidos, los que estamos dentro más si cabe. Hay mucho tiempo por delante y el ruido viene más de fuera que de dentro, somos conscientes de que hay que tener la cabeza fría».

«Presión hay siempre, todos los partidos son muy importantes. Pero presión bien llevada. Sabemos que representamos a una ciudad y unos aficionados que tienen ilusión por vernos, eso es la presión».

«En cuanto a la clasificación está claro que nos gustaría estar mejor, pero hay un mundo por delante para mejorar y tener una temporada de todo tipo. Sabemos de los vaivenes en Segunda, hay que ir partido a partido, introduciendo cosas, mejorando el tono físico, el sentido táctico y la idea de juego para ser lo más completos posibles».

La adaptación de los nuevos y sus posibilidades de jugar

«Está claro que sumar gente ayuda a que el equipo sea más completo. Iremos viendo según las sensaciones que tenga cada uno. A veces vemos a jugadores decir que están adaptados a su club después de tres años, ahora queremos que lo estén tras una semana. Todo cuenta, pero la adaptación no va de una semana, de dos o de tres. Todos tenemos ganas de ver a los fichajes, pero lo mejor para todos es que cuando se les vea sea en las mejores condiciones».

«Gustavo Blanco no sé si está para jugar 90 minutos, pero tenemos esperanzas de que esté en Albacete y que nos aporte cosas que no tenemos: experiencia, poderío físico, presencia en el área... No sabemos si de inicio o en el segundo tiempo, pero tenemos la idea de que participe».

«En el centro del campo estamos más provistos, tenemos a Edgar, Tejera y Jimmy, que están en un buen momento. No tenemos tanta urgencia, iremos viendo. Aburjania es una opción más que tenemos y dependerá de cómo se desarrolle el partido».

Ganar en Albacete, ¿importante para el derbi? La convocatoria de Aburjania

«Solo pienso en Albacete, ya hablaremos del Sporting».

«No sé cómo está el tema de Aburjania, lo normal es que acuda a la cita internacional. Solo por el papeleo que lleva obtener ese permiso... todos los equipos estamos igual y hay que respetar las fechas».

El rendimiento de Javi Mier y las opciones de Nahuel y Sangalli

«Estoy muy contento con el rendimiento de Javi Mier. Lo principal de Javi es que entiende el juego y que tiene unas características que le favorecen para jugar en cualquier posición y defenderse. Es pivote, pero puede jugar de interior, en la defensa, en la media punta... Es un todocampista, para mí puede jugar en cualquier posición».

«No le vamos a pedir a Javi, ahora, que salve al equipo o sea el mejor, pero el trabajo que ha hecho ha sido excepcional. Ojalá siga así, hay que invitarle a que no baje los brazos. Es lo que queremos todos, gente con mucha ilusión y que aporte».

«Veo mejor a Nahuel y Sangalli. Tienen opciones de jugar de inicio, aunque nos lo tenemos que pensar. Viti también está en un buen momento. Están mejorando».

Si solo pudiese hacer un fichaje, ¿qué demarcación reforzaría?

«No lo sé. Si viniese un fichaje tendría que ser alguien que mejorase la calidad de la plantilla y que no tuviésemos dudas de ello, no alguien que viniese a completar».