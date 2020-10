Ziganda: «Un derbi es ganar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 11/10/2020 23:48 h

José Ángel Ziganda ha conseguido superar su primer bache en el Real Oviedo de la mejor manera, ganando al Sporting de Gijón en el derbi (1-0). El técnico navarro suma su segundo triunfo ante los rojiblancos en menos de 5 meses. Dos partidos para el recuerdo y que ya tienen un espacio muy especial en el corazón del técnico oviedista.

Sin ser de aquí, con tranquilidad, trabajo, respeto y mucha humildad, el preparar azul va poco a poco construyendo un proyecto en la capital del Principado. Hoy, ante el Sporting, renunció al plan de las últimas jornadas para maniatar a un Sporting que apenas creó peligro durante los 90 minutos. El Real Oviedo suma una importante victoria y tres puntos que le dan mucho aire en la clasificación.

Un triunfo muy importante

«El partido se ha desarrollado por un signo que habíamos previsto. El Sporting había sido contragolpeador y se había sentido cómodo en ese escenario. Nosotros, al revés. Hoy, con dos delanteros, teníamos idea de jugar más vertical. Son poderosos, incomodan mucho a la hora de sujetar y del juego directo. Al tener menos circulación, podíamos estar más tiempo defendiendo. Así se ha desarrollado. Hemos tenido el acierto del penalti y alguna ocasión más. Luego, hemos sido capaz de defender atrás y con mucho orden. Muy contentos, independientemente del juego. Era un derbi y era ganar y ganar».

«He tenido la suerte de participar en dos derbis y la fortuna que el equipo ha ganado. Afortunado de poder vivirlo. El ambiente se percibe. Ves la rivalidad sana, cómo se vive la semana… El recibimiento ha sido increíble. Las circunstancias no son las mejores a nivel general. Es muy triste todo lo que está pasando y tenemos que ser comedidos. Pero no me quiero ni imaginar qué hubiese sido con el campo lleno. No me extraña que pongan el partido el domingo a las 21:00».

«Muchísimo respeto por David Gallego y por lo que está haciendo. Defensivamente son muy buenos y arriba tienen calidad. Ahí están en la clasificación con mucho mérito. El trabajo hasta ahora es buenísimo. Está dando idea y estilo al equipo».

Nota a sus futbolistas

«Gustavo ha estado bastante bien para ser el primer partido y con Samu, que no se conocen. No era un día fácil y con la situación. Ha demostrado experiencia y poderío. Nos ha sujetado, dado salida y se ha hecho fuerte. Se ha podido intuir aspectos que nos puede dar».

«Contento por los que han entrado. Los veo entrenar. En Albacete ya dije que lo iban a hacer bien. Si entrenan como entrenan, lo normal es que lo hagan así. Me fío de lo que veo en los entrenamientos. Es la manera de confiar. Entrenar, entrenar y entrenar y llevarlo al campo. Tenemos plantilla y la semana que viene empieza una serie de partidos cada cuatro días. Importante tener a todos disponibles».

«Contamos con una plantilla amplia y que trabaja muy bien. Son muy trabajadores. Se les ve cómo celebran y cómo se preparan para el partido de hoy. Nos podrán salir las cosas bien o mal, pero queremos ser un equipo que la gente vea que vamos, lo intentamos y no nos rendimos. Son lo suficiente maduros para saber lo que significa estar aquí. Estamos en esa línea y estoy encantado».

«No tenía ni idea que Tejera podía lanzarlo así. Le he visto en entrenamientos, pero no recuerdo haberle visto ese lanzamiento. Es un capitán, maduro, disponible, empujando, con cabeza fría que hoy no era fácil. Se le ve con una madurez… Muy contentos por él».

«Mossa andaba algo contracturado y el lateral de su banda estaba profundizando. Queríamos meter a Diegui de refresco».

«Christian ha estado muy bien. Maduro, serio, buena pelea… Le gustan estas fiestas y ha controlado muy bien su zona. No ha concedido prácticamente nada».

¿Cómo ve a su equipo?

«Como he dicho, había muchos motivos para agarrarse hoy. A pelearlo y sacarlo por todos los medios. Un derbi es ganar. Lo teníamos muy claro y nos lo ha mostrado la gente y la afición con el recibimiento, que ha sido increíble. Además, todavía no habíamos ganado esta temporada. Estaba ese tema y sentíamos que lo estábamos mereciendo. Nos estaba costando tener un partido sin errores. Muy contentos por ellos hoy».

«Aunque no sea de aquí, sí lo vivo. Me encanta esto y lo puedo palpar. Cuando te lo transmiten de esa manera, es imposible no vivirlo. Sabíamos que era primero ganar y después la clasificación. Lo vivo, me encanta y merece la pena. Una pequeña alegría a todos los que somos azules».