Ziganda: «El problema del gol es de acierto y de llegada»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 25/10/2020 07:00 h

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa previa al último entrenamiento semanal antes de emprender viaje a tierras madrileñas para enfrentarse al Leganés (domingo 18:15 / Estadio de Butarque). La intervención del preparador oviedista se centró en dos grandes asuntos: rotaciones y falta de gol.

El Real Oviedo afronta un par de semanas cargadas de partidos. Tras Girona y Rayo Vallecano, aparecen en el horizonte el propio Leganés, UD Logroñés y UD Las Palmas. Algunos de ellos, sin ni siquiera 72 horas de descanso. Esto provocará que el míster navarro apueste por las rotaciones para «mantener la exigencia física».

Si algo preocupa en este arranque liguero es la producción goleadora. Cuco no es ajeno a ello. «Le estamos dando vueltas», aunque considera que hasta el momento se trata de un problema de «confianza».

El próximo rival

«El Leganés es una gran plantilla. Está entre esos cinco o seis favoritos claros para ascender. Disponen de mucho presupuesto y eligen los jugadores que quieren fichar. Solo les vale ascender y tienen presión en ese sentido. Es una plantilla como puede ser el Girona, el Almería, el Mallorca… Detrás del Espanyol, hay un escalón en el que están ahí. Todos sus jugadores son de Primera División».

Rotaciones para viajar a Leganés

«Mujica es un jugador más de la plantilla. Es un jugador nuestro y está trabajando en la misma dinámica del resto. Por ahora, estamos optando por otros jugadores: Nahuel, Viti, Samuel, Gustavo… Por ahora, no ha tenido oportunidad de entrar, pero no solo él, sino también Riki, que tiene un perfil más ofensivo, Cedric tampoco está entrando… Son ya profesionales, aunque sean jóvenes. Saben en qué mundo están. Aquí hay que trabajar mucho, esperar la oportunidad a ver si les llega y no perder nunca la fe».

«Posibilidad de jugar tienen todos. Vamos a hacer rotaciones, vamos a ver cómo compensamos el equipo, tratar de que sea lo mejor para todos. Tenemos un rival muy duro que tienen recambios con experiencia, 7 u 8 delanteros que pueden jugar. No tengo decidido el equipo que vamos a conformar. Todos los jugadores que no han participado el partido pasado tienen opciones de actuar el domingo».

«No hemos tenido tiempo de ver a Aburjania en el doble pivote. Lo entrenamos, pero en situación real no lo hemos podido ver. A nivel físico sí está bien y está en disposición de jugar. Ahora veremos si queremos que juegue de inicio, el segundo tiempo más minutos… Sí tenemos intención que juegue».

«Mañana va a haber rotaciones. Teniendo en cuenta que jugamos el jueves, vamos a jugar el miércoles y el sábado en Las Palmas, cuando uno elige un once, lo hace pensando que son los que mejor ve. Pero, a partir de ahí, prefiero a un jugador fresco, con ganas, con vitalidad a uno que viene jugando cada tres días y es difícil mantener ese nivel de condición y exigencia física».

«Femenías no tiene mucho trabajo, quitando en Miranda y en Albacete. En el resto, no ha tenido mucha actividad, pero esas dos que tiene, está siendo decisivo. Es muy concentrado y trabaja muy bien. Los dos porteros trabajan muy bien. Su inicio de temporada es muy bueno y estamos contento por ello».

La falta de gol

«¿Preocupación? Le estamos dando vueltas a qué nos está faltando para ganar. No sé si es preocupación. Tampoco sirve de mucho. Solo queda trabajar y no perder la fe ni la confianza. Nos tenemos que agarrar en las cosas buenas que hacemos, que nos dé confianza para poder mejorar las que nos está faltando. Hay que ver cómo se desarrollan los futuros partidos, si es un momento puntual o es un problema de verdad. Esperemos que no. Hay muchísimo tiempo para corregir. Tenemos claro que no hemos redondeado esa última fase ofensiva, pero vamos a trabajar a tope para mejorar».

«El problema del gol es de acierto y también de llegada. De las dos. Sobre todo, de llegada. Tenemos que hacerlo más veces. Es también un tema de confianza, que empujemos entre todos, que facilitemos las llegadas y lo hagamos con más claridad. El gol también es un momento de rachas y de confianza. Los rivales tampoco te crean muchas oportunidades. No solo es jugada combinativa, también hay estrategias, jugadas individuales… Está claro que tuvimos pocas opciones, pero es una combinación de todas. Sobre todo, confianza».