En busca de la confirmación

ALFONSO SUÁREZ

08/11/2020

Partido importante el que tiene por delante el Real Oviedo ante el Castellón (domingo 18:15 / Estadio Carlos Tartiere / GOL y Movistar LaLiga). Dos equipos separados por apenas dos puntos y que se encuentran inmersos en la pelea por escapar del descenso. Tras el triunfo ante la UD Las Palmas, las urgencias son menores para los de José Ángel Ziganda, pero un mal resultado podría avivar recientes fantasmas.

El conjunto azul busca iniciar una buena racha de resultados y de juego. La buena imagen de la jornada pasada ha de ser refrendada con el Carlos Tartiere como testigo. Los de la capital solo han vencido en un choque en su feudo, dejando escapar puntos antes Cartagena, Espanyol, Rayo Vallecano y UD Logroñés. Demasiados traspiés para un equipo que desea asentarse en la zona media y escapar de los rigores de la baja.

Un once con dudas

El preparador navarro no despejó ayer las incógnitas en la convocatoria. Simone Grippo se encuentra entre algodones y su presencia en el choque ante el Castellón no está asegurada. El suizo entró en una lista de 24 futbolistas en la que habrá que realizar un descarte antes del pitido inicial. En caso de no poder ser de la partida, Carlos Hernández parte con cierta ventaja para ocupar ese puesto tras su notable encuentro ante los canarios.

La otra duda en la alineación se centra en el lateral izquierdo. Lucas Ahijado no se ejercitó en la sesión del viernes, aunque sí lo hizo en la última semanal. Mossa aspira a entrar en el once, ya sea por esas ligeras molestias del canterano o por las habituales rotaciones que Cuco está realizando en el flanco zurdo de la defensa.

El resto del equipo no debería variar ni un ápice del que saltó al césped del Estadio Gran Canaria el fin de semana pasado. Femenías estará en portería y Nieto y Christian Fernández parecen fijos en la zaga. El centro del campo será para Edgar González y Sergio Tejera, con Marco Sangalli, Nahuel Leiva y Borja Sánchez por detrás de Blanco Leschuk.

Un rival herido

Enfrente, un CD Castellón que llega tras una racha de cinco derrotas consecutivas. Los castellonenses son vigésimos con ocho puntos, solo dos menos que el Real Oviedo. Además, Óscar Cano no podrá contar con Marc Mateu, Arturo Molina y Carles Salvador.

Pese a todo, los de la capital no se fían del mal momento del recién ascendido. Los dos anteriores que pisaron el Tartiere (Cartagena y Logroñés) obtuvieron un buen botín de puntos. El partido estará arbitrado por José Antonio López Toca, con el que el Real Oviedo no conoce la derrota en Segunda División.

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Femenías; Nieto, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Edgar González, Tejera; Sangalli, Nahuel, Borja Sánchez; Blanco Leschuk.

CD Castelón: Whalley; Muguruza, Gálvez, Lapeña, Satrústegui; Gus Ledes, Fidalgo; Rubén Díez, Señé, Jorge Fernández; Zlatanovic.

Colegiado: José Antonio López Toca, del Comité de Árbitros de Cantabria.