El juvenil A del Oviedo conquista Mareo

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 08/11/2020 08:00 h

Victoria de postín para el juvenil A del Real Oviedo. Los de Jorge Menéndez vencieron por 0-2 en Mareo y se llevaron el derbi asturiano de División de Honor. De esta manera, el conjunto carbayón continúa con un inicio de curso inmaculado, sumando seis puntos en las primeras dos jornadas del campeonato. Francesc Arnau (director deportivo del Oviedo), David Comamala (secretario técnico), Roberto Suárez responsable de la cantera) y Álex Díaz (secretaría técnica), además de Emilio Cañedo y Javier Benavides, cuerpo técnico del Vetusta, estuvieron presentes en la ciudad deportiva gijonesa.

Efectividad carbayona desde el flanco izquierdo

El Oviedo saltó al campo nº1 de Mareo con la intención de llevar la iniciativa, pero el plan no duró demasiado. Tras 15 minutos en los que el Oviedo tenía el balón, el Sporting fue creciendo y, sin tener ninguna ocasión clara, se hizo con el control territorial. El equipo carbayón, temeroso de arriesgar demasiado en los inicios de juego, cometió varios fallos en los primeros pases que les pudieron costar caro.

Cuando más alejado parecía la portería rival para el Oviedo, llegó el 0-1. Falta lateral desde el flanco izquierdo que Marc Reñé ejecutó a la perfección y Varo, en el centro del área y libre de marca, transformó en el primer tanto del partido. El guion del partido no cambió demasiado tras el gol azul: el Sporting tenía el balón, se asociaba de vez en cuando por dentro, pero la ocasión no llegaba. Los azules, por su parte, aguantaban.

Cuando el descanso era inminente, Gabri Rabanillo recibió una gran diagonal de Lucas Laso y puso un buen centro desde la izquierda que Hugo, lateral derecho, cabeceó en el segundo palo para conseguir el 0-2. De lateral a lateral y a vestuarios.

El Oviedo resiste y se lleva el botín

El Sporting tenía claro que debía aumentar la marcha en la última zona del campo si quería levantar el resultado y saltó al segundo tiempo con esa intención. Los primeros 25 minutos tras la reanudación fueron un suplicio para el Real Oviedo, que resistió una y otra vez las intentonas del conjunto rojiblanco. El balón no salía del área azul, pero no había remate y Diego Llamazares, portero carbayón, no tuvo que hacer ninguna palabra de mucho mérito.

Jorge Menéndez movió el banquillo y el Oviedo, poco a poco, respiró. Marc Reñé fue importante a la hora de forzar faltas que instalaban al conjunto azul en campo rival y le permitían salir de su área. Etienne también sumó en esta faceta, exigiendo vigilancias continuas a la defensa del Sporting para evitar que cazara una contra. Lucas Laso y Miguel Berlanga, desde el eje de la zaga, comandaron la resistencia.

El partido se moría y el Sporting, salvo alguna acción a balón parado que otra, no volvió a acosar a su rival como sí hizo al comienzo del segundo tiempo. Seis temporadas después, el juvenil A del Real Oviedo volvió a ganar en Mareo. La última victoria a domicilio en un derbi databa del curso 2014/2015. Aquel equipo estaba entrenando por Hernán Pérez y lo lideraban jugadores como Edu Cortina y Jimmy.

Ficha técnica

Real Sporting: Gonzalo; Sandos (Gil, min 44), Edu, Sergio, Montes; Dacal (Pablo, min 59), Tejón (Fernández, min 59), Nacho, Aspra (Oyón, min 66); Queipo y Boza.

Real Oviedo: Diego; Hugo, Lucas Laso, Miguel Berlanga, Gabri; Isaac, Mateo (Pombo, min 62), Iván (Izan Vega, min 83); Manu (Nico, min 62), Varo (Etienne, min 68), Reñé (Gonzalo, min 83).

Goles: 0-1 Varo (min 32). 0-2 Hugo (min 46).

Tarjetas: El colegiado Fernández Pérez amonestó al local Edu (min 81) y a los visitantes Isaac (min 80) e Izan Vega (min 89)

Incidencias: Escuela de Fútbol de Mareo. Campo nº1.