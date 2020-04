Gijón prepara un plan de reconstrucción económica para el concejo

0

La Voz de Asturias

Redacción 06/04/2020 14:40 h

El Ayuntamiento de Gijón trabaja con sindicatos y empresarios en la elaboración de un plan especial de reconstrucción del sector económico de la ciudad tras el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus, ha informado este lunes la alcaldesa, Ana González. La regidora ha explicado en rueda de prensa telemática que el Consistorio tiene previsto abordar medidas sociales y económicas para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus y en ese marco está trabajando con los agentes de la concertación social en un plan específico de año y medio de duración. El plan, que aún no está cerrado, pondrá sobre la mesa medidas de reactivación dirigidas a aquellos sectores más lesionados como la hostelería, el comercio o los autónomos.

El Ayuntamiento, que cuenta con un remanente de tesorería de 73 millones de euros, quiere movilizar todo el dinero disponible para destinarlo a medidas no estrictamente sociales, ya que, según ha señalado la alcaldesa, no se puede disociar lo social del cierre de las pequeñas empresas. «Cuando salgamos necesitaremos una inyección que es dinero con proyectos», ha destacado la alcaldesa que ha apostado por ayudar a las empresas con dinero y no con «abrazos», informa EFE.

En el plano social, González ha afirmado que la crisis derivada de la pandemia «ha acentuado las bolsas de vulnerabilidad» y ha abogado por revisar las medidas sociales una vez que pase para ir adaptándose a las nuevas recomendaciones. Preguntada por la nueva renta social que estaba previsto activar en Gijón esta primavera, la regidora ha indicado que le llama la atención que la discusión no sean «los problemas sociales sino el nombre de una ayuda» y ha defendido una reconstrucción de Gijón contando con toda la gente.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gijón celebrará pleno municipal el 15 de abril pese al estado de alarma. En la sesión, a la que solo asistirán los portavoces de los grupos, se abordará la toma de posesión de Juan Chaves como concejal de Podemos en sustitución de Alba González tras su marcha al Ministerio de Igualdad. Además, se votarán varias modificaciones presupuestarias como 100.000 euros para renovación de canalones en colegios Las Mestas y Río Piles y para instalación de líneas de vida en esos centros; 150.000 euros, para la empresa municipal de la vivienda (EMVISA) y 25.000 euros, para la cátedra Smart City encargada de llevar a cabo el cambio de iluminación en la ciudad.

No está incluida en el orden del día pero el equipo de gobierno planteará a los grupos la idoneidad de incluir la declaración institucional de apoyo a la candidatura de la Universidad Laboral como patrimonio mundial de la Unesco o la relativa a la conmemoración, el 8 de marzo, del día internacional de la mujer.