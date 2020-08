«Era una mujer luchadora, muy coherente y con un vitalismo impresionante»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Gijon 06/08/2020 13:52 h

«Era, en el mejor sentido de la palabra, buena. Una mujer luchadora, con profundas convicciones que decidió seguir luchando con ellas a pesar de circunstancias duras de la vida como ha sido una enfermedad», decía hoy la alcaldesa de Gijón, Ana González, tras el fallecimiento de la concejala y portavoz de Podemos-Equo Yolanda Huergo a los 49 años. Una mujer, de nuevo en palabras de la alcaldesa, «muy coherente entre lo que pensaba, lo que hacía y cómo vivía, alegre y colaboradora, que es muy de agradecer. Tenía un vitalismo impresionante y, a pesar de que estábamos en dos posiciones políticas diferentes, siempre encontramos una persona con quien hablar de Gijón, de intentar construir un Gijón mejor para nuestros vecinos».

González, como otros muchos compañeros y compañeras de partido, de la Corporación gijonesa y de otras instituciones asturianas, mostró sus condolencias a la familia, a las amistades y al partido al que pertenecía Yolanda Huergo, por cuyo fallecimiento se han decretado dos días de luto oficial en el Ayuntamiento de Gijón. Las muestras de cariño y condolencias que están recibiendo sus compañeros y compañeras de formación política están siendo numerosas por parte de la sociedad gijonesa.

También el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dado su pésame a través de las redes sociales, sumándose «a los sentimientos de pesar» por la prematura muerte de la concejala gijonesa. La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, la también gijonesa Sofía Castañón, le ha dedicado a su compañera y amiga unas palabras en asturiano: «Ye verdá qu’en esta vida atopamos xente de tou tipu. Y Yolanda Huergo ye de les persones que son ayalga, por honesta, coherente, lluchaora y bona persona».

El diputado regional y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, también ha valorado que el legado que deja Huergo «ye d’un compromisu inquebrantable: anteponer les causes xustes per delantre y el de sacrificar incluso la so salú, lo que tuviese que facer por defender una Asturies meyor, un Xixón meyor». El dolor en la organización, ha añadido, «ye inmenso y les muestres de sofitu reflexen que’sta voz collacia que siempre tovieron dexa un dolor terrible».

Funcionaria de carrera, Huergo se había incorporado en 2004 al Ayuntamiento de Siero, donde desarrolló la práctica totalidad de su vida profesional en el ámbito del urbanismo. Hasta su entrada en la política en mayo de 2019, tras encabezar la candidatura gijonesa de Podemos-Equo Xixón en las últimas elecciones municipales, era una de las caras visibles del movimiento de defensa de la oficialidad de la llingua asturiana. Y así han querido despedirse de ella en el grupo municipal del que era portavoz, en la llingua «que defendía, en la que creía y lluchaba por esa oficialidá», ha indicado la concejala Laura Tuero, que ha recordado emocionada que Huergo era «dialogante, digna, lluchadora y siempre predispuesta al compromisu».

«Yolanda, vamos recordate siempre» La Voz de Asturias Podemos-Equo Xixón

El concejal de IU, Aurelio Martín, socio del gobierno municipal del PSOE, también ha destacado esa capacidad para el diálogo y la búsqueda de acuerdos «en un tiempo en lo que predomina es el ruido». Los portavoces de Foro, Jesús Martínez Salvador; del PP, Alberto López-Asenjo; de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, y de Vox, Eladio de la Concha, se han sumado a las manifestaciones de pesar por el fallecimiento de la compañera de Corporación, informa EFE.

Martínez Salvador ha dicho sentirse «desolado» por la muerte de «una compañera» a la que en el año y medio en el que compartieron actividad en el Ayuntamiento llegó a conocer como «una de esas personas que hacen falta en la política». López-Asenjo ha valorado la «capacidad de diálogo» de Huergo y su «voluntad de buscar siempre una alternativa de consenso que beneficiara a todos».

Por su parte, Fernández Sarasola ha declarado sentirse «muy triste» por la noticia del fallecimiento de la portavoz de Podemos-Equo, que «ha sorprendido a todos». De la Concha ha afirmado que «a pesar» de que Huergo representaba «los extremos de una ideología» la recordará como «una persona sencilla que transmitía luz».

Desde la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, asociación en la que militaba, han destacado su implicación con la organización y han señalado que ahora «fai imposible pensar n'entamar nada ensin tenela a ella ehí, cola so implicación y la so capacidá de trabayu».

Nun va ser los mesmo ensin ti, pero pues tar segura de qu'esi futuru nel que creyíes y pol que tanto lluchasti va llegar pic.twitter.com/hshn6zVLb0 — Xunta #oficialidá (@exunta) August 6, 2020

«Nun va ser lo mesmo ensin ti, pero cuando volvamos a la xera vamos tener mui presente na nuestra alcordanza'l to exemplu. Pues tar segura de qu'esi futuru nel que creyíes y pol que tanto lluchasti va llegar», ha afirmado la Xunta pola Defensa de la Llingua.

Huergo militaba en el movimiento de reivindicación lingüística desde los años noventa, momento en el que se sumó a la Xunta pola Defensa de la Llingua y se convirtió en una de sus caras más visibles, representando a esta asociación en el Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana hasta la legislatura pasada. Trabajó, además, con un grupo de juristas en la propuesta de reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía que la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana presentó a los grupos parlamentarios de la Junta General, informa Europa Press.

Por otro lado, la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) ha considerado la muerte de Yolanda Huego como «una gran perda pal movimientu de reivindicación llingüística y p'Asturies». También Iniciativa pol Asturianu ha destacado de Huergo que ha dedicado su vida a la defensa de la lengua asturiana en el mundo de la cultura y de la política: «En tolos ámbitos nos que taba presente defendía la oficialidá con bones pallabres y cola sonrisa».

También en la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias han traslado que Huergo «fue y seguirá siendo una persona de referencia» para la asociación por «su cercanía y comprensión acerca de las situaciones y necesidades del comercio de la ciudad» y que, además de mostrar una coherencia con sus ideales, contaba con una «enorme capacidad de escuchar y empatizar con las personas», puesto que era una «conciliadora y negociadora sin límite».