Oviedo extremará la vigilancia el Martes de Campo para que se cumpla el estado de alarma

La Voz de Asturias Luis Fernández

oviedo 01/06/2020 21:20 h

Nadie quiere que el Martes de Campo se descontrole en Oviedo. El festivo local es tradicionalmente un día de celebración para compartir con familia y amigos, pero este año las condiciones son especiales. Por primera vez, no habrá reparto del bollo y de la botella de vino para los socios. El coronavirus lo inunda todo y por ello la Policía Nacional y el ayuntamiento extremarán la vigilancia para que se cumpla el estado de alarma. Los agentes redoblarán esfuerzos para impedir masificaciones y el alcalde, Alfredo Canteli, ha pedido a los ovetenses «responsabilidad y prudencia».

La Policía Nacional reforzará durante el Martes de Campo la vigilancia en Oviedo en coordinación con la Policía Local. Además de sus efectivos habituales, la Nacional contará con una UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y una UIP (Unidad de Intervención Policial) para velar por el cumplimiento de las normas del estado de alarma. Pero además de incrementar sus efectivos, desde Delegación de Gobierno también han apelado a la responsabilidad de la ciudadanía «para evitar contagios».

Desde el Gobierno han recordado que durante la fase 2, en la que se encuentra Asturias, están permitidas las reuniones de hasta 15 personas; se debe mantener la distancia de dos metros recomendada siempre que se pueda y evitar el contacto físico con otras personas y, cuando no se pueda mantener la distancia, es obligatorio usar mascarilla.

«Responsabilidad y prudencia»

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha pedido «responsabilidad y prudencia» ante la celebración del Martes de Campo. El regidor ovetense ha querido recordar que «Oviedo se encuentra en la fase 2 de la desescalada puesta en marcha por el Gobierno de España, y que por lo tanto las aglomeraciones no están permitidas».

El alcalde de Oviedo ha querido manifestar «se puede disfrutar cumpliendo las normas, por lo que no cabe más que apelar a la responsabilidad y a la prudencia de los ovetenses para no dar ni un paso atrás en la lucha contra el coronavirus». Canteli ha finalizado destacando «el gran comportamiento que han tenido los ciudadanos de Oviedo durante todo este tiempo», insistiendo en que «lo único que cabe pedir a todos, en especial a los jóvenes del municipio, en los que creo mucho, que lideren el cumplimiento de las normas y que sean un gran ejemplo para toda la sociedad ovetense, haciendo un último esfuerzo para no claudicar, evitando echar por tierra todo lo conseguido hasta ahora».