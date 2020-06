Un parque San Francisco vacío: la imagen del Martes de Campo del año del coronavirus

Los chubascos deslucen el día festivo ovetense. La Balesquida ha repartido más de 4.000 bollos

Ese refrán que dice que hasta el 40 de mayo no debes quitarte el sayo es uno de los consejos que más presente tienen los asturianos. Hoy, a 41 de mayo, o lo que es lo mismo, a 11 de junio, los paraguas seguían siendo los protagonistas de uno de los días festivos ovetenses por excelencia, el Martes de Campo. Las nubes, amenazantes desde primera hora de la mañana, no hicieron que los socios de la Asociación la Balesquida, encargada de repartir los más de 4.000 bollos en esta fecha tan señalada, se acercasen hasta el campo de San Francisco a intentar pasar el día aunque fuese con un plan B: «Vinimos a dar una vuelta a ver qué pasa, si hace bueno nos quedamos a comer el bollu aquí y si no para casa», afirmaba Miriam Rodríguez que había acudido con su familia. Y así, entre las intensas lluvias y algún que otro claro que confundía a los asistentes con unos tímidos rayos de sol continuó el día, las gaitas siguieron sonando (haciendo parones entre chubascos) y los carbayones proseguían con su tradición.

