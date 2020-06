La familia de David Carragal apunta directamente contra el acusado de su muerte

0

redacción 19/06/2020 19:42 h

La acusación particular que ejercita la familia del profesor pixueto David Carragal solicita una pena de 16 años por un delito de asesinato para el joven de 19 años acusado de propinarle una patada en la cabeza, al sostener a través de varios informes periciales que el golpe le fracturó el cráneo impidiendo cualquier tipo de defensa. El abogado de la acusación particular Ángel Luis Bernal ha presentado el escrito de calificación provisional de los hechos en el que interesa que el acusado Jorge C.C. sea juzgado por un tribunal del Jurado como presunto autor de un delito de asesinato, mientras que a los dos amigos que le acompañaban el día del crimen, Ramón B.D. y Antonio S.S., les imputa sendos delitos de omisión de socorro por el que pide sendas multas de 7.200 euros.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.50 horas del 11 de junio de 2019 tras una noche en las fiestas de la Florida de Oviedo. Según el relato de la acusación, cuando regresaban de las fiestas, los tres acusados se acercaron a S.C. y B.P., que estaban con su amigo David Carragal esperando un taxi, para pedirles tabaco y mechero. Pese a que Carragal y sus amigas les dijeron que no tenían tabaco, los tres chicos «insistían repetidamente» ante lo que las dos mujeres decidieron cruzar la calle y cuando David se quedó solo los tres acusados «le rodearon», según la versión de la acusación particular.

Bernal sostiene que mientras Ramón B. y Antonio S. estaban frente a David, Jorge C. se colocó hacia la izquierda, quedando del lado derecho con la finalidad de que la víctima no pudiera ver cómo se preparaba para la agresión que iba a acometer contra él y así asegurar que «no pudiera reaccionar y defenderse». Seguidamente, según la acusación particular, Jorge C. se puso en posición «como para golpear un balón», al ser jugador de fútbol, y preparando desde atrás la pierna izquierda lanzó con ella una patada «con enorme potencia» a la cabeza de David que le impactó en la zona lateral derecha del cráneo provocándole inmediata pérdida de consciencia.

A causa del impacto, David salió desplazado cayendo y golpeándose contra el suelo en cuerpo y cabeza hacia atrás o a la izquierda, lo que provocó la fractura del cráneo que provocó las lesiones cerebrales que causaron su muerte varios días después. El letrado mantiene en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que pese a la «brutalidad de la patada y el tremendo impacto» sobre David, ver cómo caía al suelo y la gravedad de su estado, Antonio S., que estudiaba como auxiliar de enfermería, y Ramón B. salieron corriendo al igual que Jorge C. sin socorrer a la víctima.

La acusación incide en que, tras la agresión, los tres amigos se fueron al casco antiguo de Oviedo, donde siguieron tomando copas. Seis días después, los tres jóvenes se personaron en la comisaría de Policía al tener conocimiento de que habían sido identificados y, según la versión de la familia de la víctima, lejos de aclarar la agresión acusaron a la víctima de haberles amenazado y negando la realidad de lo sucedido. La acusación particular interesa que, en concepto de responsabilidad civil, Jorge C. indemnice a los padres de la víctima con 100.000 euros a cada uno de ellos y a su hermano con la cantidad de 50.000 euros.

En este mismo caso, la Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión por un delito de homicidio para Jorge C., mientras que para los otros dos jóvenes ha pedido el sobreseimiento provisional al considerar que no existen indicios suficientes de criminalidad contra ellos. La Fiscalía, que presentó su escrito el pasado mes de noviembre, mantiene que las graves lesiones originadas por la caída al suelo fueron las causantes del fallecimiento, así como que el acusado sabía, al dar la patada en la cabeza, que era probable que cayera al suelo sin control y causara su muerte, por lo que aceptó, según su versión, tal posibilidad. El Ministerio Público pide que en concepto de responsabilidad civil el acusado indemnice a cada uno de los padres de la víctima con 50.000 euros y a su hermano, con 20.000, según informa Efe.