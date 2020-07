El asesino del niño de la maleta acepta cuatro años y medio de prisión por lesiones previas

0

La Voz de Asturias la voz

14/07/2020 14:28 h

El condenado por el asesinato, maltrato y profanación del cadáver del bebé Imran de 21 meses hallado en una maleta junto al apeadero de Vallobín (Oviedo), en 2014, ha asegurado que está «muy arrepentido» de haber causado «tanto dolor y daño» al provocar lesiones al menor 15 días antes del crimen, delito por el que ha admitido una pena de cuatro años y seis meses de cárcel. El alegato final de David F. durante el juicio por las lesiones previas, que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 4 de Oviedo, ha contrastado con la actitud de su entonces pareja sentimental y madre biológica del bebé Imran, Fadila Ch., quien ha mantenido que el «miedo insuperable» que sentía por las amenazas del acusado le impidió evitar que le rompiera el fémur, una costilla y provocara quemaduras al menor.

La Fiscalía, que interesaba inicialmente cinco años de prisión para ambos, ha rebajado en seis meses la petición al tomar en consideración la confesión de David F. y las posibles dilaciones indebidas por el retraso en juzgarse la causa por razones «técnico-jurídicas» al considerar que no pueden ser ni atenuantes, ni eximentes ante el «brutal asesinato de este pobre bebé». El Ministerio Fiscal ha incidido en que Fadila Ch. «ha mentido y miente descaradamente» al mostrarse como una posible víctima de maltrato porque «no hacer nada» ante la posibilidad de sufrir un mal inminente por las amenazas del acusado «va en contra de todo sentido común».

La acusación ha insistido en que la fractura de fémur tuvo que ser «muy dolorosa» y pese a ello la madre que tuvo la oportunidad de denunciar al acusado no lo hizo ni ante su familia, sus vecinos o la Policía que acudió a su domicilio, en la calle Vázquez de Mella de Oviedo, ante la llamada de una vecina ante los gritos y golpes en la vivienda de la pareja. La Fiscalía ha pedido a la juez que «no le tiemble la mano» a la hora de condenar a ambos por las gravísimas lesiones del menor tanto «de la persona que lo ha ejecutado», en referencia a David F., como de la madre que no hizo nada por impedirlo porque si hubiera hecho algo «su hijo igual no hubiera muerto». El abogado Pablo Díaz Carrera, que ejercita la acusación particular en nombre de la hermana de Fadila Ch., ha pedido cinco años de cárcel para David F, «la pena máxima y ejemplar» por razones «de gravedad y justicia» ante la «crueldad y gravedad» de las lesiones ocasionadas.

El abogado Fernando de Barutell, que defiende a David F., ha mostrado su conformidad con los 4 años y 6 meses de cárcel ya que, a su juicio, la confesión de su cliente ha facilitado el esclarecimiento de la causa. Por su parte la abogada Belén González, que defiende a Fadila Ch., ha cuestionado la labor policial, de los médicos forenses y psicólogos que han declarado en el juicio porque sostiene que no han tenido en cuenta el maltrato que sufría y le bloqueaba hasta el extremo de provocarle una «indefensión psicológica» y ha manifestado que si no llegó a expresar su duelo por la muerte del pequeño era porque «no creía que había fallecido».

La letrada, que ha pedido la absolución, ha añadido que si Fadila Ch. es considerada culpable deberían condenar al 70 % de las mujeres maltratadas que no denuncian a sus maltratadores y ha calificado a David F. como un «psicópata, maltratador y asesino». David F. cumple una pena de 28 años y 5 meses de cárcel en Mansilla de las Mulas (León) por el asesinato, maltrato habitual y profanación del cadáver de Imran, mientras que Fadila Ch. cumple en la cárcel de Asturias la pena de 20 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos, según informa Efe.