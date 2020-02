Hugo Vieira: «El Molinón es especial y la afición del Sporting increíble»

0

La Voz de Asturias David Acebal

14/02/2020 20:06 h

De paso fugaz por las filas del Real Sporting de Gijón, el delantero Hugo Vieira (Barcelos, Portugal, 1988) permanece en el recuerdo de los aficionados rojiblancos como un, 'pudo ser pero no'. Su estancia en Asturias quedaba marcada por las circunstancias familiares que le impidieron devolver con goles la confianza depositada en su contratación. El luso, de regreso a su país natal tras una larga trayectoria profesional, conversa con La Voz de Asturias y rememora su pasado como sportinguista.

A la espera de vestir de manera oficial la camiseta del Gil Vicente, por tercera vez en su carrera, Hugo Vieira no oculta su satisfacción. "Es una felicidad volver a casa. Son muchos años lejos de la familia y los amigos, era el momento adecuado". Con 31 años y un largo peregrinar por el mundo del fútbol, además de Portugal, en Rusia, Serbia, Japón o Turquía también disfrutaron de sus goles, mantiene una espina clavada, los seis meses en Gijón. "Fueron mis peores momentos a nivel deportivo y personal, sin duda", reconoce.

Convertido en hombre de negocios, con su propia marca de ropa y una inmobiliaria entres sus inversiones, analiza el paso del tiempo. "La verdad es que en estos 8 años que han pasado desde que estuve en Gijón he cambiado muchísimo. Soy otra persona, me he tenido que hacer más fuerte. Las pérdidas, las experiencias, las lesiones graves. La vida te exige y eso te cambia", confiesa con una mezcla de orgullo y melancolía, antes de apuntar algo que mantiene invariable. "Los sueños de niño y las ganas de ganar".

En su palmarés una Liga con el Estrella Roja de Belgrado, con una alta eficacia en los personal de cara al gol, algo que le faltó siendo sportinguista. "Me gustaría que fuera distinto, sólo fueron cuatro partidos los que pude disputar de rojiblanco. Recuerdo mi debut, en Santander, donde juega el Sporting esta semana. Manolo me hizo entrar por De las Cuevas. Fue un empate a cero. Espero que en esta ocasión puedan ganar".

La experiencia en la liga española quedaba marcada por la grave enfermedad de la que era su pareja. "La verdad que hablo con pena de esos días. Me gustaba mucho Gijón, la ciudad, la gente, El Molinón, que es un estadio especial para jugar y la afición que es increíble. Me habría encantado triunfar allí". En los últimos años no se contempló un posible regreso, aunque si hubo posibilidades de una vuelta a LaLiga. "Tuve varias ofertas de Primera, pero la verdad es que en Japón tenía un salario muy importante y opté por quedarme allí".

Hugo mantiene vínculos con su pasado sportinguista. "Era un gran vestuario, me recibieron de manera espectacular y me apoyaron desde el primer día. Me dio tiempo a hacer grandes amistades. Gregory, que ahora es uno de mis agentes, o Carmona y Ricardo León, con los que mantengo una gran relación". Sin embargo, si algo destaca el portugués es la vinculación con la afición rojiblanca. "Gracias a las redes sociales sé que han seguido mi trayectoria estos años. Pese a los años, todavía recibo muchísimos mensajes de ellos y me encantan. Aún me siento apreciado por ellos". Hugo suma a la conversación un mensaje para los seguidores sportinguistas, "Sólo les puedo decir que sigan apoyando al equipo, más si pueden en estos momentos y que sepan lo especiales que son. Tengo pensado ir pronto a El Molinón y unirme a ellos", concluía.

