Previa Sporting - Cádiz: La reconquista sportinguista

La Voz de Asturias D.A.

21/02/2020 10:46 h

El Real Sporting de Gijón recibe al Cádiz CF desde las 21:00 en El Molinón - Enrique Castro "Quini", en un duelo de alta exigencia para los de Miroslav Djukic. El técnico serbio, que no conoce la derrota como local, buscará aprovechar el respaldo del triunfo en la pasada jornada para tumbar al líder y reafirmar la reacción de los asturianos.

Despejadas las nubes, los rojiblancos esperan la salida del sol. Tras superar la final de El Sardinero y distanciarse de las urgencias clasificatorias con las que iniciaban la pasada jornada, el conjunto sportinguista persigue razones para la ilusión. En frente, el conjunto más peligroso a domicilio, que llega tocado por el golpe recibido ante su público en la última fecha. Una cita que puede marcar tendencias por parte y parte.

Con toda la plantilla en capilla, salvo el lesionado Babin, y la fulgurante aparición de Murilo de Souza, como condicionante del esquema, el once sportinguista no espera modificaciones respecto al último duelo liguero. "No se suele cambiar lo que está funcionando", apuntaba Djukic en la previa.

Diego Mariño protegerá una semana más la portería, con una línea de cuatro por delante compuesta por Bogdan, Molinero, Marc Valiente y Damián. El toledano, sorpresa en el centro de la zaga en Santander repetiría presencia en la defensa. La medular, con el doble pivote asentado las últimas semanas, el compuesto por Cristian Salvador junto a Pedro Díaz. La banda derecha, para el brasileño Murilo; en la izquierda Carlos Carmona y Manu García en la mediapunta. La referencia ofensiva, por segunda jornada consecutiva sería para Álvaro Vázquez.

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera visita El Molinón en lo alto de la tabla, pero alejado del rodillo con el que comenzaba el curso. Dos triunfos en sus últimos ocho compromisos y la derrota de la pasada jornada en el Carranza, alimentan las dudas y la presión a su liderato, acechado por el Zaragoza.

El Cádiz afronta la cita ante los rojiblancos con las ausencias por sanción del delantero Filip Malbasic y del centrocampista Alberto Perea, En el capítulo de regresos, el volante José Mari, baja por enfermedad en el último partido y que apunta a ocupar un lugar en el once. Cara nueva en la alineación a la que podrían unirse las del exrojiblanco Nano Mesa y José Manuel Jurado, fichaje estelar del equipo amarillo el pasado verano y prácticamente inédito toda la temporada debido a las lesiones.

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Mariño; Bogdan, Molinero, Marc Valiente, Damián Pérez; Cristian Salvador, Pedro Diaz; Murilo, Manu García, Carmona y Álvaro Vázquez.

Cádiz: Cifuentes; Carcelén, Fali, Cala, Espino; Garrido, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Jurado y Nano Mesa.

Árbitro: Daniel Trujillo Suárez. (Comité de Árbitros de Tenerife)

El Molinón Enrique Castro "Quini", 21:00.

Tv: GOL.

