Vídeo: Entrevista a Djukic, entrenador del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

27/03/2020 13:05 h

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Miroslav Djukic, respondió a las preguntas enviadas por la prensa asturiana:

Resumen con las declaraciones del entrenador rojiblanco:

"Seguimos trabajando como podemos, conversando con el equipo y haciendo las cosas lo mejor posible

"Lo más importante ahora es la salud, el fútbol está en un segundo plano. Primero hay que ganar la partida al coronavirus. Luego ya se verán los plazos, las fechas de la liga van a ser muy ajustadas, pero se intentará arreglar"

"Hemos creado un chat entre todos para cambiar opiniones, las tareas,...Fran manda el trabajo físico a los jugadores y Arturo el trabajo mental. Yo estoy mandando vídeos, temas tácticos, remarcando conceptos ofensivos y defensivos, les estamos mandando muchas cosas. Ayer les llegaron los kit de ejercicio físico, una cinta para correr por ejemplo, eso es lo más importante porque si no corres, es complicado mantener la forma física"

"Lo más justo es acabar la competición, no hay otra solución justa. No se puede empezar la siguiente temporada hasta que no se acabe esta"

"En Serbia tras el parón invernal se hace una pretemporada, creo que será necesario hacer unos 10 días o 2 semanas de pretemporada para volver a comenzar la liga"

"Estoy mandando vídeos a los jugadores para reforzar nuestra idea de juego en ataque y defensa. El equipo está mejorando en ambos aspectos, estamos cada vez mejor y se entra al tramo final con buenas sensaciones, llegamos bien"

"Todos somos partidarios de acabar la liga, aunque sea más allá del 30 de junio. Todas las otras soluciones no son justas"

"No todos los equipos tendrán cintas para correr, así que para igualar a todos hay que hacer la pretemporada. Es imposible empezar esto sin pretemporada"

"En Serbia no viví el bombardeo, estaba en España, pero lo del coronavirus es totalmente diferente"

"Veo imposible jugar cada 48 horas, deben pasar al menos 72. Todos sabemos que los futbolistas se encuentran peor en el segundo día, es imposible jugar cada 48"

"Es complicado saber si el parón beneficia o viene mal. Nosotros vamos a salir con la ilusión de cumplir los objetivos del Sporting, no pensamos en otra cosa. El equipo está bien"

"No hemos pensado la posibilidad de entrenar en Mareo a nivel individual. Lo que hace falta es trabaja de balón, uno contra uno, situaciones reales en el campo para ponernos en forma"

"Por el chat hablamos todos los días con los jugadores, cada uno en su parcela. Se están mandando datos desde los relojes inteligentes y la cinta. También se cuida la alimentación, hay contactos con la nutricionista, pero también hace falta esa responsabilidad de los futbolistas"

"No tengo ningún temor porque sé que tengo una plantilla responsable, todos van a hacer bien los deberes"

"El tema de los contratos se arregla fácil hablando con el Sporting, lo más importante es llegar en las mejores condiciones al final de la temporada"

"No me compete a mí hablar de la renovación, el trabajo se ve, se ve en los entrenamientos a puertas abiertas para la prensa, el presidente, el director deportivo, mi trabajo se ve en los partidos, en los jugadores, es todo visible y los responsables decidirán si renuevan mi contrato...Lo más importante para mí es que en estos momentos hemos dado todo para que el equipo lo haga lo mejor posible. Lo demás no depende de nosotros"

"Estoy intentando reafirmar los conceptos de los entrenamientos, les mando vídeos de 15-20 segundos donde se ven las acciones. Por ejemplo, llegadas por las bandas. Les mando vídeos donde se ve que lo ensayado en Mareo, en desmarques, trabajo defensivo,...que vean que está funcionando, así se fortalece el trabajo. La presión alta, las coberturas, las ayudas, se refuerza su trabajo y lo que se entrena se refleja en los partidos"

"Quiero dar las gracias a la afición por su apoyo, todos juntos podemos hacer grandes cosas, el Sporting es un gran club y todos juntos podemos cumplir nuestros objetivos"

