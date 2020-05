Bogdan, refuerzo del Sporting para el final de temporada

0

22/05/2020 14:55 h

Con el Real Sporting de Gijón consumiendo la segunda semana de regreso a los entrenamientos, ha sido Bogdan el encargado de poner voz al sentir de los rojiblancos. Estas han sido las declaraciones del lateral ucraniano, restablecido de su lesión:

"Tenía muchas ganas de volver a pisar el verde y ver a los compañeros. Vengo de una lesión y volver a entrenarme es lo máximo, por esa parte muy contento y ahora entrenando a tope para mejorar cada día y llegar al máximo nivel para el inicio de la competición".

"Me encuentro mucho mejor de lo que me esperaba. Las sensaciones son muy buenas, cada día me encuentro mejor, el pie va evolucionando muy bien y estoy ya prácticamente al cien por cien. Es verdad que un poco de miedo en los apoyos tienes, pero con el tiempo se va cogiendo fuerza en el pie y estando mejor"

"Acabamos de empezar y lo más importante es ir cogiendo la confianza de antes, con balón y físicamente. En casa hemos hecho todo el trabajo que nos ha mandado Fran Albert y hemos vuelto muy bien en lo físico".

"No hay nada decidido, quedan 11 jornadas y el objetivo sigue siendo luchar por el play off. Con el gran equipo que tenemos se puede conseguir".

"Estoy casi al cien por cien, queda un mes para el reinicio de la competición y estoy entrenando como el resto de los compañeros, me encuentro muy bien y por supuesto que llegaré para el primer partido".

"Este año lo he vivido todo. Para un jugador del filial, subir al primer equipo es lo que siempre deseas y he tenido la oportunidad de vivirlo. También ir con la selección de tu país, que es algo con lo que sueñas de pequeño. Una temporada muy completa. Después, lo de la lesión, son cosas que pasan a todos los futbolistas, he tenido la suerte que el tema del coronavirus me ha dado el tiempo para recuperarme bien, pero es verdad que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y si esto no hubiese pasado, mucho mejor"

"En mi país han tenido menos contagios por lo que parece y tienen previsto reanudar la competición ha finales de este mes"

