José Alberto: «Gaspar puede marcar diferencias»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

25/05/2020 19:00 h

José Alberto López ha analizado la presencia del canterano Gaspar entre los elegidos por Miroslav Djukic para la recta final del campeonato en Radio Marca Asturias. El extécnico rojiblanco, que dio su punto de vista sobre la nueva realidad a la que se enfrenta el mundo del fútbol, también ha desvelado que durante el confinamiento ha escrito su autobiografía en la que narra el camino hasta el banquillo del primer equipo del Real Sporting de Gijón, o que confía en encontrar un nuevo reto en la Segunda división. Estas fueron sus declaraciones:

Escucha la entrevista a José Alberto en Radio Marca Asturias

*Desde el minuto 26.

"Viendo la Bundesliga, que es lo que toca después de todo este tiempo sin fútbol y el mono que tenemos, me está llamando la atención varias cosas, que los equipos locales no suelen tener la ventaja que tienen normalmente con el aliento de su afición, resultados extraños, errores individuales de bulto en jugadores de mucho nivel, que pueden ser debidos a faltas de concentración y atención por esa falta de público y la relajación, un poco cosas que todos pensábamos que podían ocurrir y que están ocurriendo"

"No pienso que la falta de público equilibre las fuerzas, más lo contrario. Va aumentar las diferencias en Primera división y en la Segunda, tan igualada, se verán partidos aún más igualados. También creo que se van a producir más goles de los que se venían produciendo"

"Tener una plantilla joven puede ser importante tras el parón, también el emocional y creo que el Sporting tiene casi todos los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada y pienso que es un factor de importancia, otros pueden acabar el 30 de junio, tener precontratos firmados con otros equipos, pude haber situaciones que no van a ayudar a los entrenadores y a los equipos que estén en esas circunstancias".

"La próxima temporada me veo entrenando, todavía es pronto para saber dónde, pero la prioridad es seguir en Segunda división, a partir de ahí uno no se puede cerrar ninguna puerta y estoy abierto a cualquier situacion que se pueda dar en cualquier parte del mundo. Ya tuve alguna oportunidad de salir al extranjero pero mi prioridad es seguir en Segunda y el fútbol español"

"El Sporting en el último tramo antes del parón ya venía en una buena dinámica y espero como sportinguista que ojalá pueda seguir con esa trayectoria y pueda recortar esa diferencia a los equipos del play off. Creo que estas 11 jornadas van a ser una liga nueva y el equipo que mejor se adapte al físico, al tema emocional, que arranque mejor en los primeros partidos, serán los equipos que marquen la diferencia en este tramo".

"Los primeros partidos adquieren trascendencia porque, aunque son muchos puntos en juego, después de las tres, cuatro primeras jornadas ya queda menos tiempo y si arrancas bien y reduces diferencias te vas a ver con posibilidades y a nivel anímico creerás mucho más en tus posibilidades. Los de arriba si ven recortar las diferencias pueden sentir en peligro su situación. Siempre decimos que las últimas 10 jornadas son las más importantes y en las que se consiguen los objetivos"

"No veo a nadie favorito. En estas circunstancias hay que ver la adaptación de cada equipo, también ha servido este tiempo para recuperar a gente lesionada, van a contar con prácticamente toda la plantilla, también está el tema de jugar cada 72 horas, el hecho de los 5 cambios..."

"Creo que los 5 cambios permiten muchas más posibilidades. Se pude cambiar un partido, ya con tres a veces los entrenadores podemos influir en un partido, con 5 puedes cambiar el estilo de un equipo completamente. Será importante para esto y para graduar los minutos de competición de los jugadores".

"Durante estas semanas no me he aburrido. He aprovechado el tiempo para sacar conclusiones de mi etapa anterior, que a lo mejor no había llegado a ellas por lo frenético del día a día, para sacar cosas buenas y cosas malas que hemos hecho, para cambiarlas y mejorarlas. Luego he reactivado la empresa de formación de fútbol que tenía algo parada y aprovechado para participar en generar foros, charlas, ponencias y hasta he escrito un libro autobiográfico, que estoy pendiente de ver quién lo edita, cuando esté todo ok lo publicaremos. Estoy muy contento, te hace recordar toda tu trayectoria, desde que comencé a entrenar hasta el debut en Granada".

"Las conclusiones de mi etapa en el Sporting me las guardo para mi aprendizaje personal y profesional, pero creo que ha habido muchas. Un entrenador está constantemente tomando decisiones, acierto-error, y hay que hacer balance. La temporada pasada hicimos cosas bien, con el equipo haciendo números de play off y esta el equipo no estuvo a la altura de lo que queríamos, de lo cual el primer responsable soy yo, entonces toca sacar conclusiones de ello, aprender y que no vuelva a ocurrir en la siguiente experiencia".

"Gaspar, siempre he dicho que cuando Manu García se fue al City, en Mareo todos echábamos las manos a la cabeza, porque nos habían llevado a un gran jugador. Ante eso no se puede hacer nada, lo que hay que hacer es mirar si puedes tener un jugador similar en tu cantera y ese jugador era Gaspar. Creo que ha crecido muchísimo en el último tramo con el filial, ha estado a un nivel altísimo, es un jugador diferencial en el último tercio de campo, maneja bien las dos piernas, puede jugar por dentro y por fuera, tiene tiro, tiene pase. Es un jugador que puede marcar las diferencias, pero como siempre, tampoco debemos de presionarlo, hay que darle su espacio y su tiempo. Ojalá que pronto le podamos ver porque además de un excelente futbolista es un gran chaval y le deseo lo mejor".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.