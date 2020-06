Previa Sporting - Lugo: Duelo de supervivencia

0

La Voz de Asturias

28/06/2020

El Real Sporting de Gijón recibe desde las 17:00 a un Lugo necesitado de puntos para salir de la zona de descenso a Segunda división B, mientras el conjunto asturiano todavía mantiene unas pequeñas opciones de engancharse a la promoción de ascenso.

Los sportinguistas apenas han tenido tiempo para preparar la cita de El Molinón después de jugar en Vallecas el pasado jueves y la principal novedad de la convocatoria se encuentra en Pedro Díaz, con la incógnita sobre el estado de su recuperación de la lesión a la hora de afrontar la titularidad.

El entrenador serbio ha escondido sus cartas, aunque se esperan novedades en la alineación de esta tarde, que podría ser la formada por: Diego Mariño bajo palos; defensa de cuatro para Molinero, Marc Valiente, Babin y Damián; un doble pivote compuesto por Nacho Méndez y Javi Fuego; en las bandas Murilo y Carlos Carmona; la mediapunta para Manu García y la delantera para Álvaro Vázquez.

Molinero regresaría al once por Unai, que tuvo dos contusiones ante el Rayo y acumula demasiados partidos consecutivos; Nacho Méndez accedería por el fatigado Cristian Salvador; y tanto Carmona como Murilo por Aitor García y Gaspar Campos después de que no hayan generado problemas a la zaga madrileña.

Convocatoria completa del Sporting

Diego Mariño, Christian Joel, Damián Pérez, Carlos Cordero, Marc Valiente, Borja López, Babin, Aitor García, Álvaro Vázquez, Carmona, Murilo, Nacho Méndez, Molinero, Manu, Unai Medina, Javi Fuego, Cristian Salvador, Álvaro Traver, Pablo Pérez, Djuka, Pedro Díaz, Gragera y Gaspar.

Así llega el rival del Sporting

La cita supondrá el regreso a casa de Roberto Canella, que no podrá ser recibido por el público asturiano ante la crisis del COVID. El lateral zurdo no llega acompañado de Carlos Castro, pero sí de otro ex como Peybernes, aunque tocado por unas molestias en la rodilla.

El Lugo ha recuperado efectivos para intentar ganar en El Molinón, donde nunca lo ha logrado, aunque visita más reciente se saldó con un empató a cero. Los lucenses lograron el pasado martes un punto ante el Málaga (1-1) en el Anxo Carro. Desde entonces, han dispuesto de 5 días para reponer fuerzas.

El técnico del equipo gallego, Curro Torres, ha recuperado a los sancionados Eduard Campabadal y Jaime Seoane, que regresan a sus planes tras haber cumplido un partido de castigo ante el Málaga y, probablemente, formarán parte de la alineación en Gijón en detrimento de Leuko y Hugo Rama, respectivamente.

También tienen opciones de ser titular el centrocampista Jaume Grau, que fue suplente en la cita con el Málaga, Iriome González y Cristian Herrera, más aún tras el descarte de Gerard Valentín. El lateral, que ha jugado como carrilero, se ha caído de los planes de Curro Torres, por molestias, al igual que Carlos Pita.

Posibles alineaciones:

Real Sporting de Gijón: Martiño; Molinero, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez; Javi Fuego, Nacho Méndez; Murilo, Manu García, Carlos Carmona; y Álvaro Vázquez.

Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Djaló, Josete, Kravets; El Hacen, Jaume Grau, Jaime Seoane; Iriome, Cristian Herrera y Yanis Rahmani.

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: El Molinón.

Hora: 17.00.

Canal Segunda división.

