La Federación insiste en una Segunda de 24 con Deportivo y Numancia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

12/08/2020 18:21 h

La federación española de fútbol insiste en la Liga de 24. Así, su secretario general, Andreu Camps, ha remitido un nuevo escrito a la Liga, con copia al Consejo Superior de Deportes y a los clubes implicados (Fuenlabrada, Numancia y Deportivo) para que la entidad que preside Javier Tebas responda antes del viernes a mediodía. Si en ese momento no hay contestación favorable, la federación considerará «la propuesta rechazada por su parte».

Este escrito de la federación llega como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la Liga a uno anterior enviado el 31 de julio. En aquella ocasión, sugería una reunión con la Liga y el CSD para abordar la posibilidad de, como medida excepcional solo para la próxima temporada, aprobar una Liga de 24 equipos en Segunda División, como medida menos perjudicial de cara a arreglar el caos generado tras la negligencia del Fuenlabrada de viajar a A Coruña el 20 de julio con futbolistas contagiado, la suspensión solo del partido del Deportivo y el consecuente daño generado al club blanquiazul.

La respuesta de Tebas fue una carta en la que, lejos de entrar en el fondo del asunto, se limitó a pedir aclaraciones vagas. De esta manera, quería el presidente de la Liga que el secretario general confirmara «atendiendo al actual contexto electoral en que se encuentra la RFEF, si la propuesta ha sido formalizada en calidad de secretario general o atendiendo a otro cargo o funciones que le haya sido asignado». Del mismo modo, mostraba Tebas su incomprensión por el hecho de que la federación trasladara copia de su propuesta al Numancia, al Deportivo y al Fuenlabrada: «Necesitaríamos que nos facilitase los motivos por los que dicha comunicación ha sido objeto de traslado a una serie de clubes, al no alcanzar a entender el motivo que justifica tal proceder». En este sentido, aprovecha la carta para corregir a la federación la equivocación a la hora de transcribir los nombres de los citados clubes.

El tono de la misiva no gustó en el órgano federativo, que comienza así el escrito enviado en la mañana del miércoles: «En primer lugar, agradezco las correcciones que me formula en su escrito porque siempre es conveniente aprender de aquellos que con su experiencia y su conocimiento tienen una mejor predisposición para no cometer errores, seguro que poco a poco podré hacerlo cada día mejor. En todo caso, espero que pueda tener una opinión personal sobre el tono y forma de su escrito».

Recuerda que la federación sí ha dado contestación, dentro de la comisión de seguimiento del convenio de coordinación, a algunas propuestas de la Liga y que por este motivo entiende que la asociación de clubes ha de actuar del mismo modo. Por eso insta a la respuesta rápida, ya que entiende el órgano rector del fútbol nacional que el tiempo se echa encima para confeccionar los calendarios.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.