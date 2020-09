Mariño desmiente los rumores de ser traspasado por el Sporting

0

La Voz de Asturias D.A.

23/09/2020 15:25 h

Diego Mariño ha sido el encargado de repasar la actualidad del Real Sporting de Gijón en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Ahora mismo no hay ninguna opción de que salga. Mi cabeza está centrada en el Sporting, solo pienso en el Girona, trabajar día a día y llegar en las mejores condiciones al partido. Siempre digo, el mercado es imprevisible, más este año, no sé lo que pasará de aquí al 5 de octubre pero no es algo que me preocupe, ni pierda tiempo en pensar en ello"

"Margen de mejora tenemos mucho. Hay cosas que hemos hecho bien, por eso hemos logrado dos victorias, pero el equipo aún está por hacer. Es muy bueno empezar con triunfos, te reafirma y te empuja a seguir trabajando con las ganas que tenemos. Quedan 40 partidos por delante y el equipo tiene que crecer y mejorar"

"Creemos mucho en la portería a cero. El equipo sabe que si lo conseguimos vamos a tener muchas opciones de estar vivos en los partidos. Todo el mundo se vacía para ayudar al equipo en tareas defensivas"

"El Girona tiene grandes individualidades, con una calidad tremenda. Tienen un gran presupuesto y pueden elegir a los jugadores que quieren tener. Es un equipo que sin estar al cien por cien te puede ganar"

"No creo que haya euforia, sigo siendo realista. Si estas victorias nos hacen pensar otras cosas que no son lo que tenemos que hacer, nos equivocaríamos. Si te pones a ver las plantillas no estamos ni entre los 8 favoritos para estar arriba. Si estamos al cien por cien, sin dar opciones al rival y creemos en lo que estamos haciendo, podemos dar muchos sustos. Siendo realistas somos un equipo con variantes y buenos jugadores, pero no estamos entre los 8 favoritos para estar arriba. Ya se verá dónde podemos llegar"

"Estoy al 200 por 100 con el mensaje a los canteranos de Javi Fuego. Tiene toda la razón y más desde su punto de vista y experiencia. Lo ha vivido muchos años y si alguien puede enseñarnos a todos es él. Es algo que hay que hacer sí o sí. Para llegar a la élite y mantenerte tienes que sacrificar muchas cosas. No sé si es difícil o fácil, pero es algo que hay que hacer"

"De lo que nos pide el míster lo que más destaco es el sacrificio, el compromiso que tiene que poner cada uno a disposición del equipo. Entiende el error, pero no permite bajar los brazos y no esforzarse. La entrega, el compromiso y la lucha no se puede negociar, es algo en lo que el míster está haciendo mucho hincapié"

"El mercado es imprevisible, no es algo en lo que pierda ni un segundo, no depende de mi. Solo pienso en el entrenamiento de mañana y ayudar al equipo el sábado para conseguir otra victoria"

"La solidez atrás la estamos manteniendo, que es algo que nos va a dar mucho a lo largo de la temporada. Arriba tenemos muchos más mecanismos, las ideas un poco más claras y creo que es en lo que estamos mejorando un poco. Se ven poco a poco cosas, creo que estamos haciendo un gran trabajo y espero que se vean esos frutos"

"Cumic es un jugador diferente a los que tenemos. Creo que es muy rápido y vertical, que nos puede dar arriba mucho desequilibrio y desborde, es lo que espero que nos aporte"

"Tenemos que ir poco a poco. Somos un equipo muy joven y tenemos que disputar cada partido a tope sin pensar en objetivos ni despistarnos. Lo que tenga que ser el equipo ya se irá viendo con nuestra actitud, nuestro fútbol y nuestro juego, es pronto para vaticinar nada. Ya se verá dónde podemos llegar"

"La salida elaborada creo que nos puede dar más facilidad para llegar arriba. Tratamos que los rivales se abran más, dejen más espacios y nuestros jugadores de mayor calidad tengan más tiempo y espacio para estar más cómodos y hacer daño al rival"

Molinón de plata

El meta gallego se ha impuesto por tercer año consecutivo como el ganador del Molinón de Plata, galardón que otorgan los seguidores rojijblancos a través de las peñas que integran la Federación de Peñas Sportinguistas. Mariño se impuso en las votaciones a Babin y Pedro Díaz, segundo y tercero, en la lucha por el prestigioso premio.

"Agradecido, contento y orgulloso. Esto es un empujoncito para seguir con las mismas ganas e ilusión de siempre, seguir trabajando para conseguir más galardones y lo que es más importante, seguir ayudando al equipo desde mi posición. Feliz por el tercer trofeo y con ganas de seguir luchando para lograr otro más"

