10 años del: «Mourinho es un canalla»

12/11/2020 09:55 h

Era la previa de un Real Sporting de Gijón - Real Madrid. Era Primera división y era Manolo Preciado. El duelo se calentaba con las declaraciones explosivas del malogrado técnico contra José Mourinho, que había encendido la mecha al criticar a los rojiblancos «por haber regalado», según sus palabras, un mes antes la victoria al Barça. El portugués se encontraba con la airada y meditada reacción del de Astillero. Han pasado 10 años de una defensa al club inolvidable.

Las palabras de Preciado hacia el luso: es un «canalla» y un «muy mal compañero». «Yo le metería con los Ultra Boys», se atrevió a decir el cántabro al referirse al técnico. «¿Quién coño es este para pensar que regalamos partidos? ¿De qué va?», se preguntaba. En opinión de Preciado, era Mourinho quien se había encargado de calentar el ambiente y preparar un recibimiento hostil en El Molinón «y se va a encontrar seguro un horno ardiendo», añadía.

El Real Madrid no tardaba en reaccionar y pocas horas después emitía un comunicado en el que lamentaba «las declaraciones realizadas por Manolo Preciado». «El Real Madrid cree que la competitividad, la rivalidad y la crítica son compatibles con las buenas maneras. Asimismo, cree en el fútbol como un territorio de unión y de encuentro y no de confrontación», añadía el comunicado.

Ofendido por las palabras y el comportamiento de Mourinho, Preciado estimaba que era preciso poner freno al técnico luso. «Si en el Real Madrid nadie le dice a este señor lo que es el respeto, se lo voy a decir yo. Aquí no somos unos primos. Somos de pueblo, pero humildes y deportistas. Nos merecemos el mismo respeto que él con su 'titulitis'», apuntaba, sorprendido por el hecho de que Mourinho reiterara las palabras que dedicó al Sporting tras ser derrotado por la mínima en el Camp Nou. «No solo se ratifica, sino que lo amplía y poco más o menos pide para mí una condena de muerte», lamentaba.

Preciado argumentaba los tres motivos que pudieron llevar a Mourinho a declarar que el Sporting dio aquel partido contra el campeón por perdido al alinear a los suplentes: «Si es un chiste, no me gusta nada y me parece muy malo. Otro, es una provocación a Guardiola para que salte, y si piensa así es un iluso, porque lo tiene difícil. Y la tercera es que si lo dice de verdad, es que un canalla y muy mal compañero de trabajo, y me quedo con esta última». También tildaba de «egocéntrico perdido» a Mourinho y de proceder «de otra galaxia». «Cuando se escupe para arriba te cae encima, y ahí lo quiero ver», decía.

El partido se disputaría rodeado de un tenso ambiente, los blancos ganaban por un gol a cero, firmado por el argentino Gonzalo Higuaín, pero la polémica no finalizaba, ya que Preciado y el entrenador portugués protagonizaban un incidente en el aparcamiento del estadio cuando "Mou" le hizo desde el autobús blanco el gesto de la victoria. El tiempo terminó cerrando las diferencias y los rojiblancos devolviendo la derrota al portugués en el Bernabéu, pero esa ya es otra historia.

Carta de Mourinho a Preciado

Tras el triste fallecimiento del entrenador cántabro cántabro el técnico portugués se unió al pésame con una carta en la que le mostraba su cariño.

"No soy nadie para pretender ensalzar la vida de Manuel Preciado, que se ha partido en mil pedazos hoy. Pero como colega y hombre de fútbol deseo en este durísimo momento enviar mi humilde mensaje de dolor a todos los suyos, a su famila, a su gente del Sporting, del Racing, del Levante y del Villarreal, club al que seguro iba a rescatar de la Segunda División; a todos los equipos en los que dejó su huella. Manolo fue siempre un rival digno, al que descubrí bien cuando se acercó a visitarnos, el pasado mes de marzo, a la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. Él tenía todo aquello que me gusta de las personas y de los deportistas: carácter, transparencia y valor para luchar contra los golpes, que fueron cruelmente duros en su caso. Nos ha dejado una figura del fútbol y sobre todo una persona muy especial. Todo mi ánimo y apoyo para los que le apreciaron de corazón. Mi recuerdo por él será sentido y permanente".

