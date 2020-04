¿Cómo y dónde pasan el confinamiento los famosos asturianos?

View this post on Instagram

Today I join the training program created by the coaches at @dv7soccer to support and help our players stay in top form at home. Ready to join? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Desde hoy me uno al programa de entrenamiento impulsado por los coaches @dv7soccer para ayudar a nuestros jugadores a mantenerse en forma desde casa. ¿Te animas? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #dv7stayactivechallenge