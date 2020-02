Cascos: «Los tiempos de la línea de Madrid a Asturias no son de alta velocidad porque la infraestructura no lo es»

0

26/02/2020 10:26 h

«Los tiempos de la línea Madrid Asturias no son de alta velocidad porque la infraestructura no lo es: la plataforma desde Valladolid hasta León no es de doble vía y, además, el ancho europeo de vía muere en León en un fondo de saco». En estos términos se expresa Francisco Álvarez-Cascos después de conocer las últimas declaraciones de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, durante una visita a Oviedo. Pardo de Vera confirmó que la alta velocidad llegará solo hasta Campomanes y que después los trenes continuarán por la línea de cercanías hasta Oviedo, Avilés y Gijón, y que el tiempo del primer viaje de Oviedo a Madrid con la Variante de Pajares abierta será de dos horas y 56 minutos. Con otras inversiones extra en la línea, podrá llegar a rebajarse a dos horas y 40 minutos. Cascos insiste en que «en el trazado desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés no se hizo nada desde 2003 para acondicionarlo como línea de alta velocidad, acogiéndose a las previsiones específicas de la directiva europea para tramos urbanos, como es este caso».

Considera las declaraciones de la presidenta de Adif, coincidiendo con el decimoséptimo aniversario de la licitación de la Variante de Pajares, como «el autorretrato de la Asturias decadente y discriminada a la que nos están condenando los socialistas. Calificar como una pesadilla la Variante de Pajares y hablar de contaminaciones políticas para tapar lo sucedido desde que en 2009 se calaron los dos túneles de 25 kilómetros y se inició la sustracción de la alta velocidad a Asturias, supera el diccionario más completo del cinismo».

El fundador de Foro Asturias sitúa el inicio de todos los problemas en ese año 2009, tras la excavación de los túneles, unas obras que recuerda que se completaron en cuatro años. «Para situarnos en términos comparados, la Variante de Guadarrama se puso en servicio en 2007, dos años después de calarse dos túneles parecidos. En la Variante de Pajares, Adif lleva 10 años malversando 3.000 millones de euros sin ponerla en servicio», ha explicado en una entrevista a Onda Cero.

Sobre los tiempos, Cascos también ha hecho precisiones. Ha denunciado que con esos cálculos, no se trata de una alta velocidad real y no lo pueden ser porque la infraestructura no es la adecuada. «La plataforma desde Valladolid hasta León no es de doble vía y, además, el ancho europeo de vía muere en León en un fondo de saco», ha explicado. Tampoco entiende el destino al que condenan la vieja rampa de Pajares. «Es la única línea de ancho convencional que se cierra en España. No se hizo ni con ninguna de las líneas Madrid-Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga, Valladolid o la última a Granada. ¿Por qué en Asturias?», se ha preguntado.