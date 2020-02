María Neira ve «irracional y desproporcionado» que se agoten las mascarillas y los geles

0

26/02/2020 13:31 h

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la asturiana María Neira, ha asegurado que «es irracional y desproporcionado» que se agoten las mascarillas y los geles desinfectantes en las farmacias por miedo al coronavirus. Neira ha recordado que las mascarillas son para uso del personal sanitario y ha señalado que el descenso de víctimas y contagiados que se está registrando en China «podría significar que la epidemia ha tocado techo y ya ha llegado al pico epidémico».

Neira ha recordado que la medida más efectiva para prevenir el contagio es lavarse las manos con frecuencia y ha insistido en que no está justificado «que se agoten mascarillas y geles desinfectantes» y «está basado en el miedo y la angustia de la gente, cosa que tenemos que evitar, porque causa mucho sufrimiento, aparte del impacto socioeconómico», ha dicho. Ha explicado que el uso de las mascarillas es para el personal sanitario y ha apelado que se evite su uso de forma «irracional».

Sobre la situación en China, donde se originó el brote, Neira ha indicado que ya hay «casi confirmación de que el número de casos parece haber tocado techo. En los últimos días, hemos visto un descenso en la incidencia y en el número de muertos». «Globalmente -ha añadido-, el virus circula pero en cantidades muy racionales, pequeñas y los casos tienen una sintomatología entre leve y moderada», similar a los de una gripe estacional.

Otros datos

La directora general de Salud Pública de la OMS ha afirmado que «las medidas que se toman en España -donde se han diagnosticado ocho casos en los últimos días- son totalmente proporcionadas».

«El 80% de las personas que están en contacto con el virus no desarrollarán ninguna sintomatología. El 15 % tendrá una sintomatología leve o moderada. Un 4 o 5 % requerirán una asistencia clínica más sofisticada», ha recordado la especialista para subrayar la levedad de este virus. Neira ha manifestado que «el virus es real y ojalá no se quede y se convierta en uno más de los que conviven con nosotros. Esta es la intención de la alerta internacional: intentar conocerlo, confrontarlo y pararlo». «Seguimos observando y monitorizando la expansión, la extensión y la transmisión fuera de China. Sobre todo, con preocupación por los países que no tienen un sistema sanitario que les permita tratar a los pacientes como se hacen en otros lugares más desarrollados», ha agregado.

Neira ha reconocido que los virus no se controlan: «Vamos a conocerlo, identificarlo y combatirlo para desarrollar una vacuna, descubriendo un tratamiento, sabiendo cómo se comporta, cuáles son los grupos más vulnerables y cómo se puede prevenir», ha concluido.