Trabajadores temporales contra el cambio del pacto de contrataciones: «El Sespa nos marea»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias c.d.n.

Redacción 29/02/2020 14:12 h

«Ea, ea, ea, el Sespa nos marea», «Igualdad» o «Este pacto no se toca» han sido los grandes gritos de guerra de los afectados por la gran polémica por la intención del Servicio de Salud del Principado (Sespa) de modificar el pacto de trabajadores temporales, que afecta tanto a los profesionales sanitarios como a los sanitarios, en la movilización que han llevado a cabo este mediodía en el HUCA. Centenares de eventuales han protestado, con pancartas y carteles donde podía leerse «Stop pacto Sespa», y «No a la modificación del pacto», porque consideran que el Sespa quiere «cambiar las reglas del juego en el último minuto de partido».

Por ello, han organizado esta exhibición donde quieren demostrar que son miles los perjudicados con esa nueva baremación en la que se multiplica por diez la experiencia, y se reduce en la mitad los méritos. Además, la propuesta de que el 100% de los contratos superiores a un mes se destinen a la promoción interna, es decir, se ofrezcan a profesionales que ya están trabajando, es otro punto clave en las quejas de los eventuales.

«Lo que queremos es que no se cambien las normas que están, porque hemos trabajado y gastado nuestro dinero, y nuestro esfuerzo en formación», alega Teresa Villota, una de las manifestantes ayer, junto a dos compañeras. Las tres se presentaron a la oposición en la pasada convocatoria del año 2019. «Nos presentamos a una oposición con unas bases. Ahora no nos parece justo que las cambien a estas alturas», han protestado. Además, también se muestran en contra del cambio de los contratos de más de un mes. «Es un palo muy gordo el tema de la promoción interna», aseguraba una de estas acompañantes, ya que esta modificación provocaría que «los nuevos no tengamos oportunidades para acceder a trabajos estables, solo de días o semanas».

«No queremos que vulneren nuestros derechos», ha protestado también Iván Arias, también celador. Por este motivo, están recogiendo firmas en change.org, pero también durante la manifestación han pasado una lista para que fuesen firmando todos los trabajadores afectados. Estas firmas las presentarán, tal y como ha explicado Arias, ante el Defensor del Pueblo, pues consideran que «se están quebrantando nuestros derechos». Para Iván, esta movilización ha sido la oportunidad para dar visibilidad al «problema grave» que afrontan estos trabajadores.

Otra compañera del sector, cuyo caso es diferente al de la mayoría, pues se presentó a las oposiciones hace 20 años, pero cuando le llamaron por aquel entonces ya estaba trabajando, también ha querido mostrar su apoyo y «solidaridad», a pesar de que ella, repitió las oposiciones, pero «al estar ya en la bolsa, no me perjudica tanto». «Yo actualmente estoy trabajando en el Sespa, pero creo que es injusto que estén cambiando el pacto. No sabes a qué atenerte», ha asegurado.