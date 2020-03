Amelia Valcárcel afirma que las reivindicaciones trans son «un tema menor» en el feminismo

0

04/03/2020 17:29 h

La filósofa Amelia Valcárcel ha asegurado este miércoles 4 de febrero al ser preguntada sobre la inclusión de las reivindicaciones trans en el feminismo que se trata de «un tema menor» y que «lo realmente grave» es la trata de mujeres y su explotación en prostíbulos.

«Esto (la trata de mujeres) sí me parece grave y lo otro es una especie de precipitado lateral de la consecución de libertades», ha señalado Valcárcel durante el depósito de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes junto a la también filósofa Victoria Camps.

«El único problema que está internacionalizado es la trata: estamos tolerando que las mujeres sean captadas en todo el mundo para prostíbulos de Occidente. Eso me parece un tema bastante fuerte que no ha sido ni pensado ni abordado, solo algunos países han legislado para tratar este problema, y me parece bastante fuerte», ha señalado.

Valcárcel ha defendido que el feminismo «si no es global, no es», al tiempo que ha recordado que «limitando la agenda a Occidente no se logrará nada». «Es un momento global en el que el feminismo tiene que estar a la altura de los retos, como que los derechos básicos adquiridos en Occidente sean extensibles a la enorme cantidad del planeta», ha afirmado.

Además, ha insistido en que «allí donde no hay democracia, no hay feminismo», haciendo alusión a la proliferación de los movimientos populistas. «Ya me gustaría que los populismos no nos estuvieran mareando: eso sí es un grave problema para la democracia», ha resumido la escritora.

«Universalizar» el feminismo

Por su parte, Camps se ha mostrado en la misma línea de que se trata de «una época global» y en la necesidad de que el feminismo «se universalice». «La igualdad real tiene que llegar en el siglo XXI, para que en el XXII no se hable ya de feminismo: no por cansancio, si no porque se ha logrado lo que se tenía que lograr», ha indicado.

La filósofa ha puesto como ejemplo al fin de la esclavitud en el tema de logros sociales. «Esto que pasa ahora con el feminismo es un trayecto largo, pero estamos en lo más difícil, que es cambiar mentalidades. Todavía sigue habiendo machismo, pero jurídicamente se ha hecho mucho», ha celebrado Camps.

Hegel, Castilla del Pino y Aranguren

Tanto Valcárcel como Camps han depositado sendos legados en la Caja de las Letras, en un acto en el que han estado acompañadas por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Valcárcel ha depositado en la caja número 1.048 una carta, un objeto «relacionado» con el filósofo Hegel y «un aparatillo de escribir», que se abrirá en el año 2100.

Pese a que no ha querido concretar más sobre este depósito, sí ha aclarado que el último objeto es una mención a su «maestro y mentor», el psiquiatra Carlos Castilla del Pino. «La dictadura nos volvió locos, nadie podía tener cordura en un régimen tan retorcido, y por eso necesitábamos a un psiquiatra como él», ha matizado.

Por su parte, Camps ha depositado en la caja 1.047 el primer libro que publicó en el año 1968, «Los teólogos de la muerte de Dios», así como la carta de respuesta del filósofo José Luis Aranguren en respuesta al envío de ese mismo libro. La caja se abrirá en el año 2.030.

Con este homenaje, el Cervantes abrirá la Semana El Siglo de las Mujeres, que organiza en su sede central con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo.

Amelia Valcárcel es catedrática de Filosofía Política y Moral de la UNED y autora de numerosos ensayos; fue dos veces finalista del Premio Nacional de Ensayo por Hegel y la ética y Del miedo a la igualdad. Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2012 con El gobierno de las emociones.

Con esta charla se abrirá el ciclo de conferencias Ensayo y compromiso, en el que diferentes filósofas reflexionarán sobre el proceso creativo que rodea al ensayo y su vinculación con el compromiso social y la igualdad. El ciclo continuará hasta finales de diciembre y se organiza en el marco del programa monográfico Instituto Cervantes LAB; informó Europa Press.