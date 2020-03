Un peaje de 2,7 euros por viajar de Oviedo a Gijón: así es la propuesta de las constructoras

El ministro de Fomento pretende consensuar un modelo sostenible y equilibrado territorialmente que permita pagar la conservación de las carreteras de alta capacidad

Un modelo homogéneo para toda España, en el que unos territorios no paguen más que otros por el mantenimiento de sus carreteras de alta capacidad. Esa es la propuesta que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido en una visita al Principado. No ha citado expresamente el proyecto de cargar con peaje a todas las autovías, que ha desatado una árida polémica en los últimos días, pero ha dejado varios mensajes que dejan clara la postura del Gobierno del PSOE. En primer lugar, ha señalado que el mapa de carreteras no puede seguir creciendo y la partida de conservación bajando, porque eso no es sostenible. El país cuenta ya con más de 20.000 kilómetros de vías de gran capacidad. Después ha insistido en que no se puede mantener «una España desigual», con un mapa descompensado, «con una parte este pintada de peajes y otros territorios sin nada».

