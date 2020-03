Un nuevo positivo suma siete casos de coronavirus en Asturias

0

07/03/2020 00:11 h

Un nuevo positivo ha sumado el séptimo caso de coronavirus en Asturias, se trata de un varón de 51 años que presentó los primeros síntomas tras haber estado en Madrid. La Consejería de salud ha informado de que presenta una afección leve con fiebre y dolor de garganta y que, por el momento, permanecerá en aislamiento domiciliario.

Este viernes, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que uno de los casos sumados en Asturias a lo largo de la semana era un falso positivo. Se trata de la gijonesa de 85 años que residía en un geriátrico. Los últimos datos sobre su estado de salud revelan que permence estable dentro de la gravedad y que permanece ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Después de los últimos positivos el Principado había adoptado nuevas medidas en su intento por frenar la trasmisión del coronavirus y por determinar si se está produciendo una circulación comunitaria del virus, es decir, si existen transmisiones locales. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y el jefe del Servicio de Epidemiología, Ismael Huerta, adelantaron que se practicará la prueba del COVID-19 a todos aquellos pacientes a los que se pida analíticas para ver si sufren un virus respiratorio y no solo a los casos sospechosos. Además, se recuperarán las muestras tomadas a pacientes con infecciones respiratorias de las últimas cuatro semanas y también comprobarán si hay presencia del COVID-19. Su objetivo es comprobar si se ha pasado por alto algún diagnóstico que, en principio, no tenía otros factores de riesgo asociados. Sin embargo, no se va a realizar ningún seguimiento específico de los estudiantes eramus que retornen de otros países. Con ellos se seguirá el mismo sistema que con el resto de asturianos.

Recomendaciones e información

Para prevenir la transmisión de la infección, las autoridades sanitarias recomiendan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como utilizar la flexura del codo o pañuelos desechables de un solo uso para toser o estornudar.

La Consejería de Salud se mantiene en contacto permanente con el Ministerio de Sanidad para adoptar las medidas precisas y coordinar todas las actuaciones de control y prevención.

La ciudadanía dispone de información sobre este nuevo virus en la página web Astursalud, así como en las redes sociales de las administraciones sanitarias.