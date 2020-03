El alquiler turístico online no se detiene pese al confinamiento por el coronavirus

0

29/03/2020 05:00 h

El mercado turístico no está detenido del todo. Al menos, el que se mueve en internet no. Algunas plataformas siguen permitiendo realizar reservas en periodos en los que no se sabe qué va a pasar. Algunas lo que hacen es presentar como completos todos los pisos durante el periodo de confinamiento. Otras hablan de devoluciones. El alquiler turístico se ha ralentizado pero se mantiene en pie.

El pasado jueves, 19 de marzo, se publicaba en el Boletin Oficial del Estado (BOE) la «suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico», pero parece que no todos terminan de adaptarse a la norma temporal para luchar contra el coronavirus. Algunas de las compañías dedicadas al mercado de apartamentos y Viviendas de Uso Turístico (VUT) siguen teniendo a disposición de los turistas su oferta. Algunas, como Booking o Airbnb siguen poniendo en sus páginas centenares de opciones para reservar hoteles, apartamentos, pisos, habitaciones y una larga lista de etcéteras. Eso sí, la primera advierte de que más del 80% de los alojamientos que se ajustan a los criterios (las fechas escogidas son dentro del periodo de confinamiento) ya no está disponible en la web y Airbnb deja una detallada nota donde explica que «ofrecemos a los viajeros un reembolso total y a los anfitriones cancelaciones sin cargos para las reservas realizadas hasta el 14 de marzo con llegada hasta el 14 de abril. Las reservas nuevas no quedarán cubiertas».

Así, Airbnb no deja un mensaje relacionado con el porcentaje de disponibilidad, pero en su página de inicio aparece la «Política de Causas de Fuerza Mayor relativa al coronavirus (COVID-19)», donde explican las variantes que se han podido dar entre sus clientes. Además, van actualizándola. La última actualización es del 19 de marzo, mismo día que se publicaba en el BOE la suspensión de apertura de alojamientos turísticos. En estas políticas, explican que «las reservas de alojamientos y experiencias en Airbnb realizadas hasta el 14 de marzo de 2020, con llegada entre esa fecha y el 14 de abril de 2020, están cubiertas por esta política y se podrán cancelar antes de la llegada». Así, se reembolsará a los viajeros la totalidad y los anfitriones podrán cancelar sin cargos y sin que su categoría de Superhost se vea afectada.

En el caso de que las reservas se hayan llevado a cabo en días posteriores a ese 14 de marzo, día que el Gobierno central decretó el estado de alarma, y aquellas efectuadas antes de entonces y cuya fecha de llegada sea posterior al 14 de abril de 2020, «aplicaremos la política de cancelación del anfitrión como de costumbre». A pesar de todas estas informaciones, si se selecciona como destino Asturias, escogiendo fechas dentro del confinamiento decretado, siguen apareciendo más de 300 pisos turísticos que podrán alquilarse, a pesar de la obligación del Gobierno.

Por su parte, la web de Booking, además del aviso de que más del 80% de los alojamientos no está disponible, tiene un cuadro en la parte superior de su página donde deja un par de enlaces a los que acceder si ya cuentas con reserva y tienes que cancelarla. Uno de esos enlaces es para ponerse en contacto con el establecimiento, directamente. El otro, su página de ayuda para ver cómo hacer cambios en tu reserva. En Booking, al seleccionar Asturias como el lugar del mapa al que viajar, aparecen también centenares de opciones en las que alojarse, desde hoteles y apartamentos hasta campings, pasando por casas rurales.

La publicación del BOE deja claro que se suspende la «apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional», con la excepción de «aquellos establecimientos turísticos previstos en el apartado primero de esta orden que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada». Eso sí, estos últimos no podrán albergar nuevos clientes.

El cierre de todos estos establecimientos «se producirá en el momento en que el establecimiento no disponga de clientes a los que deba atender y, en todo caso, en el plazo máximo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la presente norma», publicada el pasado jueves, 19 de marzo.