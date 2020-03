Ocho hoteles asturianos declarados servicios esenciales

0

25/03/2020

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una disposición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. En Asturias son ocho: tres en Gijón, dos en Oviedo, uno en Avilés, uno en Lugones y otro en Santa María del Mar (Castrillón). En Gijón son los hoteles Los Campones, Jovellanos y San Esteban; en Oviedo Alquiler Asturias Home y Hotel Exe Oviedo Centro; en Avilés el Hotel Entrepalacios; en Lugones la Pensión Mencía; y en Santa María del Mar los Apartamentos Marina.

Estos establecimientos se mantendrán cerrados al público en general, pero permitirán el alojamiento de aquellos trabajadores que realicen labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, suministro y transporte, fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas de viajeros y mercancías, personal de operadores de telecomunicaciones y centros de procesos de datos, de empresas instaladoras de telecomunicación, o personal de prevención y extinción de incendios entre otros colectivos. También podrán alojarse personas que se hayan desplazado por causas sanitarias de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Adicionalmente, puede haber personas que por razones de fuerza mayor o estado de necesidad necesiten asegurar alojamiento puntual con urgencia, como podrían ser turistas que no hayan podido retornar a sus lugares de origen en el plazo previsto, o personas que estén bajo un programa de atención humanitaria o cualquier otro programa para colectivos vulnerables. La norma publicada en el BOE y consultada por Europa Press permite ampliar, modificar, revisar o actualizar el listado de alojamientos turísticos «cuando sea necesario para garantizar la prestación de los servicios».

«El resto de alojamientos turísticos que no figuren en el anexo de esta orden podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados», señala la disposición. En ese caso, tendrán que observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del coronavirus. Los alojamientos prestarán servicio de restauración y cualquier otro servicio que resulte necesario para la prestación del servicio de alojamiento, cuando así estén habilitados para ello, exclusivamente a las personas que se encuentren alojadas en los mismos. No obstante, se podrá permitir el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas profesionales de mercancías, aunque no se encuentren alojados. Esta medida estará en vigor hasta la finalización del periodo del estado de alarma o «hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva orden modificando los términos de la presente».