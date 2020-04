0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias s.d.m.

05/04/2020 21:23 h

Asturias registra los mejores datos desde el inicio del confinamiento. La Consejería de Salud ha confirmado la cifra más baja de nuevos casos desde el pasado 15 de marzo. Además, se ha reducido el número de pacientes graves que permanecen ingresados en las UCIS de los hospitales del Principado. El número de fallecidos por COVID-19, en cambio, sigue creciendo y se eleva a 86, seis más que el sábado. Las residencias geriátricas han registrado cinco muertes en el mismo periodo de tiempo y ya suman 40, casi el 50% del total.

Esa fase meseta o esa tendencia de la curva a llanear parece confirmarse con los números en la mano. A día de hoy, el Principado ratifica 1.646 positivos, 41 más que el sábado. Es el incremento más pequeño desde el domingo, 15 de marzo. Ese día, cuando todavía la epidemia comenzaba a extenderse por la región, y cuando hacía apenas 24 horas que la hostelería y el comercio había cerrado, Salud notificó 39 casos más. Desde entonces, la enfermedad ha crecido a un ritmo mayor, incluso con 142 en una sola jornada.

De los 1.646 casos reconocidos, permanecen activos 1.338. Las curaciones se elevan a 222, los fallecimientos a 86 y los ingresados en los hospitales a 430. Esto supone que permanecen recluidos en sus domicilios, alrededor de 898 positivos. Este tipo de paciente se somete a un seguimiento telefónico que realizan equipos de Atención Primaria, desde los centros de salud de referencia que permanecen abiertos.

Otro de los datos positivos confirmados por la Administración sanitaria es la reducción del número de pacientes en las UCIs, que también había subido de manera constante desde el inicio de la epidemia. De hecho, era uno de los puntos que más preocupaba, que el número de enfermos con un diagnóstico grave llenara estas unidades y que hubiera que habilitar nuevos espacios. Esa es una de las medidas incluidas en el plan de contingencia del Servicio de Salud (Sespa). Por el momento, no va a ser necesario aumentar la capacidad. Hoy, domingo, estaban en las UCIS 76 diagnosticados con COVID-19, siete menos que el sábado. En Cabueñes, por citar un ejemplo, tienen capacidad para atender a 27 pacientes pero no se han llegado a superar los once, «una tercera parte de los que atiende habitualmente», reconoce la consejería. La UCI del Hospital Valle del Nalón ha comenzado también a recibir los caso de su área sanitaria, la VIII.

La presión, sin embargo, en las plantas continúa siendo importante. Los hospitales tienen ingresados a 364 pacientes con la enfermedad, lo que supone ocho más que 24 horas antes. Este dato todavía no ha podido contenerse, aunque era algo que se esperaba en esta fase de la epidemia.

Geriátricos

El goteo de casos vinculados a residencia geriátricas en Asturias es constante, aunque después de los dos brotes registrados en Grado y Palacio de El Villar, en Castrillón, el resto de los casos se han ido repartiendo por multitud de centros y no concentrados en un foco. La última actualización de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar refleja que han dado positivo 260 residentes y 121 trabajadores. El coronavirus se ha cobrado la vida de 40 usuarios.

Por redes, los centros públicos gestionados por el ERA han confirmado 193 casos en residentes y 76 en trabajadores. En las últimas horas parece contenido ya que la cifra de residentes solo ha crecido en tres y la de empleados permanece estable. 26 de los 40 usuarios muertos procedían de sus equipamientos.