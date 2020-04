Barbón calcula que el confinamiento ha podido salvar 20.000 vidas en España

0

05/04/2020 17:21 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido que se clarifiquen los límites del techo de gasto, el nivel de endeudamiento que podrán alcanzar las comunidades autónomas y los fondos de los que pondrán disponer para hacer frente a la reconstrucción económica que deberá acometerse una vez se supere la crisis económica que ha provocado esta pandemia. Este ha sido uno de los planteamientos que Barbón ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los dirigentes de todas las comunidades autónomas. También ha respaldado las medidas de confinamiento que, calcula, han podido salvar 20.000 vidas.

En este encuentro, Sánchez ha avanzado que entre este domingo y mañana lunes las autonomías recibirán un millón de test para la detección de COVID-19, a la vez que ha pedido a los presidentes que le faciliten un listado de infraestructuras en las que acoger a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos, y así, contener otro factor de riesgo de propagación de la enfermedad.

Al término de la reunión, Barbón ha remitido unas declaraciones en las que asegura que, aunque lo principal ahora es el aspecto sanitario, también es preciso que las comunidades autónomas sepan con qué fondos van a poder contar para hacer frente a la recuperación económica de sus territorios una vez superada la crisis. Según Barbón, no sólo es preciso que la Unión Europea (UE) «se tome muy en serio» la respuesta a esta pandemia, «que se puede convertir en una crisis económica muy profunda si Europa no responde», sino que hay que movilizarse para conseguirlo. «¿Si no actúa, de qué nos sirve Europa?», se ha preguntado el jefe del Ejecutivo asturiano tras señalar que ha hecho una petición expresa «para que se mutualice la deuda, que haya una emisión de bonos, y que, por lo tanto haya dinero suficiente» para afrontar la reconstrucción.

Barbón ha incidido, además, en que el Gobierno central tiene que clarificar a las comunidades autónomas «los límites del techo de gasto, el nivel de endeudamiento y el objetivo de déficit porque es una forma de saber con qué recursos cuentan en esta batalla». En materia económica ha añadido que, además de las aportaciones extraordinarias del Estado, considera «fundamental que las autonomías puedan regular sus propios presupuestos para adaptarlos a la lucha contra el coronavirus» y saber de qué fondos van a poder disponer.

Barbón ha respaldado también la prolongación del estado de alarma ya que en estos momentos deben primar las medidas de seguridad y salud pública como las adoptadas hasta ahora y con las que se calcula que, ha añadido el presidente, se han podido salvar unas 20.000 vidas en España. Pero el presidente asturiano también ha reconocido que está preocupado por cómo se abordará la vuelta a la normalidad a medida que se vaya ganando la batalla al virus ya que, según ha afirmado, hay que evitar que se produzca un efecto rebote o que aumenten los contagios.

Desde Asturias, Barbón también ha pedido a Sánchez que se mejore la información que se traslada a pymes y autónomos, especialmente, y que se sintetice la respuesta estatal y autonómica para facilitar las máximas ayudas posibles y reducir la tramitación burocrática. Asimismo, considera fundamental de cara alfuturo que las autonomías sean tenidas en cuenta a la hora de reeditar los pactos de La Moncloa para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia mundial.