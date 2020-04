Así agradece un director de orquesta a la UCI del HUCA el esfuerzo por salvarle

; Una paciente de 54 años abandona la UCI de Cabueñes Aún convaleciente, en camilla y con la vía en su brazo derecho, pero sonriendo debajo de la mascarillas, así ha abandonado una mujer de 54 años la UCI de Cabueñes. lva

El hospital de Gijón no ha superado los once enfermos de coronavirus en estado crítico

Aun convaleciente, tumbada en la camilla y con la vía en su brazo derecho, pero sonriendo debajo de la mascarilla, así ha abandonado una mujer de 54 años la UCI de Cabueñes. Se trata de la segunda paciente COVID-19 positiva que ha salido de la unidad de cuidados intensivos de este centro, que el viernes dio el alta a una mujer de 82 años.

La UCI de Cabueñes, con capacidad para 27 pacientes, por el momento no ha superado los once, una tercera parte de los que atiende habitualmente. No obstante, si el número de ingresados críticos aumentase, tiene la posibilidad de ampliarse. Lo mismo sucede en las Urgencias. Según ha explicado la Consejería de Salud, está asistiendo a solo un tercio en comparación con la afluencia típica para esta época del año. Mientras, la hospitalización se ha mantenido estable desde el pasado 22 de marzo, fecha en que empezaron a ingresar en este centro sanitario diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Seguir leyendo