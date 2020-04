Asturias realizará más pruebas a pacientes con síntomas

El Principado confirma once muertes más en las últimas 24 horas. El coronavirus continúa causando estragos en los centros geriátricos

La mejoría se estanca. En las últimas 24 horas, Asturias ha registrado un repunte de casos nuevos de COVID-19 y su máximo de muertes en un solo día, con un total de once. La última actualización de la Consejería de Salud acaba con tres jornadas consecutivas de datos positivos en los principales indicadores. El único que no ha estado nunca bajo control ha sido, precisamente, el de la mortalidad, con una especial incidencia entre los usuarios de residencias de ancianos. No ha registrado mejorías ni siquiera puntuales.

La epidemia del nuevo coronavirus en Asturias a día de hoy, 9 de abril, deja un número total de casos de 1.799, 62 más que ayer, miércoles. Esto implica que se ha duplicado el balance de los tres últimos días que fluctuaban en torno a los 30 nuevos positivos al día. De esos 1.799, permanecen activos 1.306, es la cifra resultante de restar los fallecidos y los curados. Las curaciones siguen certificándose a buen ritmo pero también pero los datos de este jueves han sido peores que en las jornadas precedentes. Se han registrado 32, frente a 50 y 46 de martes y miércoles, respectivamente. Se puede decir que en la región ya hay un total de 372 asturianos que han superado la enfermedad.

