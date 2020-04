Estas son los requisitos que Asturias cumple para el desconfinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 24/04/2020 16:23 h

Asturias ya cumple dos condiciones para el desconfinamiento y se acerca en una tercera, siguiendo los criterios de los expertos que asesoran al Gobierno para empezar la desescalada y que comenzarán esta tarde a perfilar el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el consejo interterritorial. Según un documento hecho público por Cadena SER, los epidemiólogos y expertos en salud preventiva subrayan que la desescalada para la vuelta gradual a la nueva normalidad debe comenzar cuando se cumplan cuatro parámetros.

El primero de ellos es que la zona lleve con una tasa de contagio por debajo de 1 al menos dos semanas. Esta condición la cumple ampliamente nuestra comunidad, ya que en Asturias se lleva más de dos semanas por debajo de 1, según el estudio que actualiza diariamente la Plataforma de Bioestadística y Epidemiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). En un situación parecida se encuentran, según el informe Ser, Murcia, Extremadura y La Rioja.

El segundo criterio que deben cumplir las comunidades para que empiece el fin del confinamiento es que tengan libres el 50 por ciento de las camas de UCI de enfermos de COVID-19. Esta cuestión también ya la supera nuestra comunidad ya que, al inicio de la pandemia, el Servicio de Salud tenía instaladas 151 camas en la UCI y, según los últimos datos ofrecidos por la Consejería en el día de ayer, hay 50 ocupadas, lo que quiere decir que el 67% ya están libres.

El tercer parámetro a tener en cuenta es la tasa de incidencia que tiene que ser de 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En este punto, Asturias aún no lo cumple pero ya se acerca junto a Extremadura y Andalucía, según el citado estudio hecho público por la Ser. Las que sí ya llegaron a ese porcentaje han sido Baleares, Canarias y Murcia.

El cuarto punto que los expertos exigen para dar luz verde a iniciar el desconfinamiento es cuando la tasa de hospitalización por COVID-19 no supere el 30%. En este caso, no se tienen datos con los que podamos saber si estamos en condiciones de cumplirlo o no, dado que las administraciones de las comunidades autónomas, entre ellas, las informaciones que proporciona la Consejería de Salud son datos acumulados de positivos pero no especifican los ingresos diarios. Según las últimas informaciones oficiales del día de ayer, Asturias tenía 2.509 casos positivos acumulados, lo que suponía que 56 personas más habían dado positivo.