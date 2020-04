Nuevo repunte de coronavirus en Asturias: 55 positivos y 10 fallecimientos más

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias E. G. B.

Redaccion 25/04/2020 22:08 h

Ya lo advertían los expertos: habrá ligeros repuntes en cuanto se realicen más análisis a la población gracias a los test rápidos. Y así ha sido en estas últimas 24 horas, con un nuevo repunte del coronavirus en Asturias al registrarse 55 positivos y diez muertes más. Según esta última actualización de la Consejería de Salud, ya son 2.601 los casos confirmados en el Principado desde el inicio de la pandemia, de los que 352 lo fueron mediante la realización de esos tests rápidos, que ya empiezan a ser mayoritarios.

De los 55 positivos registrados en este último día, 44 fueron confirmados por este método. Los diez fallecidos en las últimas 24 horas eran residentes de geriátricos. El balance de muertos por coronavirus en Asturias asciende a 249 personas. Pero no sólo crecen estos datos en comparación con los últimos días, sino que también sigue creciendo el número de personas que han superado la enfermedad: 33 recuperados en un solo día, la cifra más alta desde el pasado 15 de abril. Las curaciones, desde el inicio de esta pandemia, ya son 749. Esta semana, de hecho, el ritmo de personas recuperadas venía creciendo entre 20 y 30 cada día.

También sigue en descenso la presión asistencial y, a día de hoy, las UCIS de los hospitales asturianos solo acogen a 45 pacientes críticos, dos menos que ayer. La cifra más baja desde finales de marzo. Y lo mismo sigue pasando con los ingresados en planta: tras el ligero repunte del pasado fin de semana, el número de hospitalizados baja en 11 personas para quedarse en 258. Hasta la fecha se han realizado un total de 48.902 muestras para la determinación de la COVID-19, de las que 37.331 se realizaron por PCR y 11.571 por test de anticuerpos.

Residencias

El balance presentado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social refleja que en las residencias de ancianos asturianas, en las últimas 24 horas, se han registrado diez nuevos fallecimientos, de los que uno ha sido confirmado por la Consejería de Salud y otros seis están pendientes de esa confirmación. De los diez fallecidos, cinco se encontraban no obstante hospitalizados. Es el peor balance desde el pasado sábado 11 de abril, cuando se registraban 12 muertes de residentes de geriátricos asturianos.

Hoy también se han registrado tres positivos más entre los residentes y 9 entre los profesionales de las residencias públicas y privadas. El balance, desde el inicio de la epidemia, se queda en 606 residentes contagiados y 220 profesionales. No obstante, es mayor el número de curaciones de estas últimas 24 horas: 13 residentes y otros 12 profesionales han superado la enfermedad. Ya son, por lo tanto, 234 los residentes curados y 116 los profesionales.

Los fallecimientos de esta última jornada se han registrado en cinco residencias: tres en la privada Plaza Real, de Gijón, y cuatro -un muerto en cada una de ellas- en las públicas de El Cristo y Pravia, y en las concertadas de La Atalaya y Semas (Amieva). Suman siete, pero hoy -que es cuando se han podido confirmar- se añaden otros tres fallecimientos por COVID-19 que se habían registrado antes de estas últimas 24 horas: dos residentes de Palacio El Villar y uno de la residencia Virgen del Carbayo. El número de residencias que, desde el inicio de la pandemia, han registrado casos positivos asciende a 53. Desde entonces, ha ido bajando, manteniéndose casos activos en 32, dos más que ayer.

La «operación salida»

Con este balance, Asturias ya cumple dos condiciones para el desconfinamiento y se acerca en una tercera, de las cuatro que han fijado los expertos que asesoran al Gobierno para empezar la desescalada. Según un documento hecho público esta semana por Cadena SER, los epidemiólogos y expertos en salud preventiva subrayan que la desescalada para la vuelta gradual a la nueva normalidad debe comenzar cuando se cumplan cuatro parámetros.

El primero de ellos es que la zona lleve con una tasa de contagio por debajo de 1 al menos dos semanas. Una condición que ya cumple con amplitud Asturias, puesto que lleva más de dos semanas por debajo de 1, según el estudio que actualiza diariamente la Plataforma de Bioestadística y Epidemiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

El segundo criterio que deben cumplir las comunidades para que comience el desconfinamiento es que tengan libres el 50% de las camas de UCI de enfermos de COVID-19. Y en Asturias, con 151 camas en la UCI desde el inicio de la pandemia, el último dato aportado por la consejería apunta a que sólo 46 están ocupadas, es decir, que al menos el 70% están libres.

Un tercer parámetro es la tasa de incidencia que tiene que ser de 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes: Asturias aún no lo cumple pero está muy próxima. El cuarto punto que los expertos exigen para dar luz verde a iniciar el desconfinamiento es que la tasa de hospitalización por COVID-19 no supere el 30% aunque, de momento, no hay datos concretos.

En todo caso, un comité de expertos se encargará en Asturias de preparar la vuelta progresiva a una normalidad que, en todo caso, no será completa hasta que no haya vacuna o tratamientos efectivos, como recordaba hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, indicaba esta mañana que, pese a que es complicado aventurar una fecha concreta para que una vacuna o vacunas estén disponibles, «difícilmente» será para finales de este año en base a la experiencia que existe en vacunas previas.

«Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, todavía no tenemos pruebas rápidas que nos den fiabilidad suficiente, todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia, pero se están haciendo muchos esfuerzos», dejaba claro Simón.

El presidente regional, por su parte, consideraba esta mañana también que, ante esta situación, «habrá que construir otra forma de salir», explicando que se tiene previsto diseñar un proceso de desescalada «serio y abierto al diálogo» que pueda llevarse a cabo en tres fases. La primera, desde ahora y hasta el inicio del verano, cuando comenzaría la segunda y, una tercera, de otoño a final de año.

Esta semana, añadía, aprovechará el encuentro semanal que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los dirigentes de las 17 comunidades autónomas para solicitar nuevos avances en ese desconfinamiento, eso sí, en función de la evolución de la medida que a partir de mañana permite los paseos de menores de 14 años acompañados de un adulto y pensando en el cultivo de huertos, los paseos para determinados colectivos o determinadas actividades deportivas.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Asturias informaba hoy también de que el Ministerio de Sanidad ha distribuido en el Principado cerca de 1,4 millones de unidades de protección entre el 10 de marzo y el 23 de abril, de las que 885.917 son mascarillas y 463.630 guantes de nitrilo.

Además, se han suministrado 12 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 59 ventiladores no invasivos, 39.600 kits de diagnóstico rápido, 13.152 calzas y gorros, 6.093 buzos, 3.634 batas desechables y 4.179 litros de solución hidroalcohólica.