Kioskos para repartir tareas e instrucciones poco concretas: los docentes suspenden a Educación

La Voz de Asturias

01/05/2020 17:54 h

Una encuesta realizada por la Federación de Enseñanza de CCOO entre más de 800 docentes asturianos en activo de todas las etapas de la enseñanza no universitaria otorga una puntuación de 3,93 sobre diez a la gestión realizada por la Consejería de Educación ante la pandemia del nuevo coronavirus. El profesorado trabaja más horas que antes de la epidemia, cree que las medidas dictadas por la administración son demasiado genéricas y explican las dificultades que se encuentran para impartir docencia por la brecha digital. Muchos expresa problemas para conciliar al tener a personas a su cargo.

La propia consejería ha reaccionado sobre la marcha. Educación conparte con CCOO el interés por conocer la opinión de los docentes. De hecho, asegura que lleva varias semanas trabajando para elabotar un diagnóstico que ayuden en la toma de decisiones. La administración considera que es una oportunidad única de colaboración: «Creemos que es clave conocer a fondo, con rigor y detalle, la experiencia de toda la comunidad educativa en esta crisis. También la del alumnado y familias. Qué cosas tenemos que cambiar, mejorar o cuáles han sido satisfactorias para reforzarlas». No entrar a valorar el resultado pero sí señala que «la encuesta sindical online de CCOO que podía responderse desde un enlace, por parte de todo aquel que quisiera, entendemos que también tiene esa intención y como tal la valoramos». Explica, por tanto, que era abierta a todo el mundo y no controlada dentro del ámbito educativo.

Los resultados de la encuesta

La extrapolación de los resultados a toda la plantilla significaría que más de 1.500 docentes imparten clases a grupos en los que menos de la mitad del alumnado tiene conexión y que el profesorado, ante la tardanza en repartir equipos y conexiones entre el alumnado, sortea la brecha digital con la colaboración de los kioskos y mediante envíos postales, informa EFE.

Además, refleja que el 85% de los profesores trabaja más horas que antes de la suspensión de las clases de forma que la jornada lectiva de tres de cada diez docentes supera las 8 horas diarias y otro 40% trabaja entre 6 y 8 horas diarias, mientras que los docentes contratados a media jornada trabajan más horas que aquellas por las que fueron contratados.

La mayoría de los profesores apoya la demanda sindical de una mayor concreción de las instrucciones y resoluciones de la consejería a la que apoya en su decisión de ordenar que se trabaje en actividades de repaso y competencias clave. Los partidarios de esta medida (cuatro de cada diez) duplican a aquellos que piden avanzar materia mientras que el 20% restante decretaría el final del curso.

Además, según la encuesta, cuatro de cada diez docentes tienen personas dependientes a su cargo, una situación dificulta el trabajo de una cuarta parte de la plantilla que no tiene ayuda en sus unidades familiares para atenderlas mientras trabaja. El restante 15% de docentes con personas dependientes a su cargo sí cuenta con ayuda en sus domicilios mientras que el 60% del profesorado no tiene personas dependientes a su cargo.